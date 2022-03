Llama Bienestar a no descuidar protocolos de prevención contra el Covid-19

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- A poco menos de un año de aplicarse la primera vacuna Covid-19 en el municipio, la Secretaría de Bienestar en la región, informó que el 100 por ciento de la población que decidió vacunarse ya cuenta con el biológico, mientras que los que optaron por no vacunarse es un pequeño sector de la población que no puede cuantificarse debido a que no existe un registró.

La vacuna es voluntaria, no estamos en una dictadura, por lo que todas aquellas personas que decidieron vacunarse ya cuentan con su vacuna en su totalidad, pese a que existen otros tantos que de manera voluntaria se salieron del plan de vacunación, en el municipio se ha alcanzado la inmunidad de rebaño, la cual es del 75 por ciento de la población total", detalló Bernabé Arana, delegado de Bienestar.

El funcionario añadió que lo anterior no exenta que existan personas que, si desean el biológico, pero no lo han recibido por razones ajenas al programa o por sus propias actividades, por lo cual llamó a denunciar alguna negación de facilidades para acudir a las campañas.

Finalmente, recordó que, pese a que ya la mayoría de la ciudadanía cuenta con la vacuna, no se deben de relajar las medidas de prevención, como sería el mantén una distancia de seguridad con otras personas, utilizar cubrebocas y el uso de gel antibacterial.

