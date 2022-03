Los cajemenses confían más en sus vecinos que en el Gobierno y los policías

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Ni los partidos políticos, ni las corporaciones encargadas de brindar seguridad pública generan confianza a los habitantes del municipio, quienes depositan su fe en los vecinos y en las iglesias en un mayor porcentaje, según lo indican los resultados de la ‘Encuesta de Percepción Ciudadana 2021’ realizada por ‘Cajeme Cómo Vamos’.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Los datos revelan que son los partidos políticos los que menos confianza tienen por parte de la ciudadanía, pues el 67.3 por ciento de quienes participaron en el ejercicio (mil familias cajemenses) así lo afirmó.

NO HAY CONFIANZA

Seguido de los partidos políticos, se encuentran los diputados locales, ya que el 55.8 por ciento de los participantes dijo no tener fe en ellos, pero no solamente se trata de partidos o legisladores, pues los ciudadanos expresaron no tener confianza en el desempeño de las autoridades encargadas de la seguridad; según los resultados de la encuesta el 54.5 por ciento de ellos señaló desconfiar de la Policía Municipal y el 50.4 por ciento en el trabajo que desempeñan los miembros de la Policía Estatal de Seguridad Pública.

LE APUESTAN A INSTITUCIONES

En contraparte, los habitantes dijeron depositar su confianza en instituciones, iglesias y en los propios vecinos. El 37.8 por ciento dijo tener confianza en sus vecinos, el 31.6 por ciento en las iglesias y el 28.6 por ciento en maestros.

Durante los resultados del ejercicio solamente el 1.5 por ciento de las personas encuestadas dijo tener confianza en sus diputados, mientras que el 4.7 por ciento dijo confiar en el trabajo de la Policía Municipal y el 50.4 por ciento en el trabajo que desempeña la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Estos ejercicios ciudadanos son los que queremos que conozcan las autoridades municipales para que los consideren en la toma de decisiones de cada día", dijo Marco Iván Márquez, director de ‘Cajeme Cómo Vamos’.

Fuente: Staff