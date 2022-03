Alfonso Durazo propone dar facilidades a los sonorenses para adquirir una vivienda digna

Hermosillo, Sonora.- Como Gobierno de Sonora tenemos el compromiso de generar bienestar social, como las prestaciones para acceder a vivienda digna, aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño al firmar un convenio de colaboración con Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

El mandatario estatal, acompañado de Álvaro Bracamonte Sierra, secretario de Gobierno y de María Dolores del Río Sánchez, secretaria de Seguridad Pública, destacó que en esta firma de convenio se establecen mecanismos de colaboración para ofrecer opciones de financiamiento a policías estatales de acuerdo a sus necesidades de vivienda, una prestación con la que no contaban las y los policías debido al riesgo de trabajo.

No puede ser que un trabajador no tenga prestaciones sociales que incluyan la vivienda. No puede ser que aquellas, aquellos a quienes les pedimos que expongan su vida, para defender la nuestra, no hayamos construido un sistema de prestaciones sociales que les dé acceso a la vivienda. Por ese solo hecho de incorporar a las, los policías en esta posibilidad es que este convenio tiene un carácter histórico", expresó.