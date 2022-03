Ciudad Obregón: Darduin paga clases de música con su talento, busca apoyo para cumplir su sueño

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Deleitando con su música a quienes se desplazan día a día por las calles de Ciudad Obregón es como Darduin Alec, un joven cajemenses de 21 años de edad, busca apoyo económico para continuar asistiendo a sus clases de música y seguir perseguir su sueño: seguir creciendo en el mundo de la música. Lleva un año en las calles.

El talentoso joven explicó a TRIBUNA que aunque sabe tocar instrumentos como el saxofón, clarinete y trompeta desde hace aproximadamente tres años, solamente lleva un año saliendo a las calles a pedir apoyo con el objetivo de pagar sus pasajes de camión, partituras y conseguir sus propios instrumentos para sus clases de música.

Tengo un sueño y es seguir creciendo en el mundo de la música, Actualmente estoy en dos orquestas, en las que toco la trompeta y otros instrumentos", dijo.

Agregó que suele tocar canciones de todos los géneros; sobre todo música de los años 80 y banda: "Actualmente las personas pueden encontrarme afuera de Mercajeme, en la calle No Reelección, frente a la Casa Mazatlán de 10: 00 de la mañana a las 18:00 horas de la tarde. O bien, en ocasiones me instalo en la carretera Internacional, a la altura de Walmart", expresó.

Mencionó que entre sus próximos proyectos se encuentra tocar en una de las orquestas a las que pertenece en Tobarito y afirmó que el apoyo por parte de la ciudadanía ha sido bueno.

Hay días buenos y días malos, pero la verdad es que sí he tenido mucho apoyo por parte de quienes me escuchan. Agradezco de corazón a todos aquellos que se detienen a escuchar un poco de lo que hago y a quienes me apoyan aunque sea con una moneda", mencionó.

Sueña con tocar el Oboe

Darduin Alec confesó que uno de sus sueños es aprender a tocar el Oboe, al ser este uno de los instrumentos orquestales que más le gusta.

"Está entre mis aspiraciones, siempre he querido hacerlo, realmente aquí en Ciudad Obregón no he visto ningún Oboe, en Hermosillo si acaso, ya que se trata de un instrumento cien por ciento orquestal", dijo. Por ello, invitó a los cajemenses a apoyarlo con lo que esté a su alcance, o bien, responder con una sonrisa.