Colectivos solicitan apoyo para buscar a desaparecidos en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Debido a que seguirán realizando labores de búsqueda en Urbi Villa del Rey durante toda la semana, los colectivos Rastreadoras de Ciudad Obregón y Guerreras Buscadoras informaron que cualquier clase de apoyo por parte de la ciudadanía es de importancia para las agrupaciones, pues dependen de sus propios recursos.

En entrevista con TRIBUNA, Nora Lira, líder de Rastreadoras de Ciudad Obregón, dijo que entre las cosas que usualmente requieren destaca el agua, guantes, herramientas de búsqueda como palas y sueros.

Asimismo, recordó que es la ciudadanía la que le ha brindado apoyo al colectivo durante sus actividades, pues aunque ha habido acercamiento con el gobierno municipal.

No hemos recibido ningún apoyo que no sea el de la ciudadanía, en esta administración no se nos ha proporcionado ningún vehículo hasta el momento", explicó.