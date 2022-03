Por "acoso", estudiantes protestan en las instalaciones del Cbtis 188 en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este viernes 18 de marzo, estudiantes, madres de familia e integrantes de la Red Feminista Sonorense se presentaron en las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico, industrial y de servicios No. 188 (Cbtis 188), con consignas en mano y manifestando de viva voz que los alumnos son víctimas de presunto acoso, violación y pedofilia por parte de docentes.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Fue por medio de la página de Instagram ‘Yo te creo Cajeme’ como se dieron a conocer las denuncias anónimas en contra de 3 maestros de esta escuela, pidiendo los manifestantes que tanto estos como otros miembros del personal educativo de Cbtis 188 que recurren a estas prácticas sean retirados del plantel y se haga lo conducente conforme a la ley.

"No queremos sentir miedo"

La protesta comenzó desde las 13:30 horas de la tarde y al exterior de las instalaciones fueron exhibidas algunas consignas en donde se señala abuso por parte de los docentes, también se llevaron a cabo algunas pintas en el piso del plantel, llamando los manifestantes de forma pacífica a las autoridades de la escuela para que tomen cartas en el asunto.

Prácticamente ha habido muchos abusos por parte de estas personas que tienen contacto directo con alumnos, la mayoría son menores de edad y la dirección de la escuela nunca ha hecho nada, solamente nos queda venir a levantar la voz. Hace unos días nos dimos cuenta de que algunos maestros no venían, pero no tenemos claro si renunciaron o no, pues no nos dicen nada.

Esperamos que se retire a estas personas porque queremos respirar un aire distinto, no queremos sentir más miedo, ni asco”, expresó una de las alumnas, quien prefirió no revelar su nombre.

Suspenden las clases

Leticia Burgos, presidenta de la Red Feminista Sonorense, criticó que la dirección del plantel haya suspendido las clases y no atendiera a los manifestantes. “Quien no da la cara esconde algo y es grave, las instituciones deben colaborar con los padres y tomar acciones”, dijo.