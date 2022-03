Cajeme buscará anular contrato con Óptima Energía; habría un "ahorro" 3.1mdp al mes

Comparta este artículo

Ciudad Obregón.- A punto de cumplirse 9 años de celebrarse un contrato de arrendamiento entre el municipio de Cajeme y la empresa Celsol S.A.P.I. de C.V., para la renta de 25 mil lámparas para el alumbrado público, por un lapso de 10 años (sin el servicio de mantenimiento, reparación o reposición) el día de ayer los regidores aprobaron en Sesión de Cabildo, autorizar al munícipe, para que, a través de los instrumentos legales necesarios, pueda buscar la nulidad del contrato.

La decisión se basó en una resolución emitida por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental (Contraloría), quien mediante la participación de su titular Liliana Castell Ruiz detalló que, tras analizar el contrato, se localizaron "varias irregularidades".

Se encontraron muchas irregularidades, para empezar, es un contrato leonino, es decir que beneficia más a una parte, y curiosamente era a beneficio de la empresa; por otro lado, se encontró que carecía de elementos para que se pudiera llevar a cabo, no había estudios técnicos, no había aceptación de las comisiones de desarrollo urbano, imagen pública y hacienda, mismas que es donde sale la autorización para que se turne a Cabildo, no se encontró el beneficio que se tendría", declaró.

La funcionaria añadió que, por las cantidades manejadas para tal fin, se debió de realizar mediante una licitación pública; asimismo aclaró que en caso de que la empresa presentará una inconformidad, ésta tuvo el tiempo necesario que marca la Ley para aclarar la falta de alguno de los documentos que no fueron encontrados en el contrato que conserva el municipio, pero no tuvo réplica.

No hemos tenido respuesta al día de hoy, pudiera ser que se hayan amparado, pero esta no procede al no ser todavía una resolución judicial, o si interponen una demanda, no hay manera que puedan ganar, al no contar con los elementos mencionados", dijo Castell Ruiz.

Buscarán opciones

El regidor Fidel Covarruvias, declaró que se aprobó el darle las atribuciones al presidente municipal para que siga el proceso para anular el contrato con la Óptima Energía, y en caso de que se logre llevar a cabo la nulidad de contrato, al ser las luminarias un uso de necesidad pública, existiría una alta posibilidad de no entregarlas.

He planteado al alcalde que, en su momento dado, sea el propio municipio quien retome el control del servicio del alumbrado público, pero habrá que esperar cómo se desarrollan los hechos y analizar si el Ayuntamiento cuenta con la capacidad de dar el servicio", dijo.

Por su parte, el edil, Alejandro Monge Badachi, expresó: "El punto no fue cancelar anticipadamente el contrato, sino que se buscará la nulidad del mismo, esto con los elementos que contraloría informó; el punto se votó a favor por unanimidad, porque nos parece muy acertado, ya que no representaba un beneficio alguno para la ciudadanía, al contrario, vemos un deficiente servicio y lo celebramos todos los regidores".

Cabe señalar que durante el mes de febrero de 2020, se hizo un intento para mejorar el servicio cuando la Comisión de Gobernación, tuvo una reunión con representantes de la empresa Óptima Energía, para analizar la posibilidad de dar por terminado el contrato, pero tras el análisis se acordó que la empresa daría a los regidores el censo de las 25 mil luminarias contratadas.

Lo anterior, a fin de que pudieran revisar los distintos tipos de lámparas y las condiciones como se instalaron en el área urbana del municipio, señalando Óptima Energía que el problema no eran las lámparas sino la falta de mantenimiento por parte de las autoridades municipales.

