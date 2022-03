Tras ganar suspensión, yaquis piden revisión del decreto sobre el Distrito de Riego 018

Comparta este artículo

Pótam, Sonora.- A través de rueda de prensa realizada este miércoles, autoridades de la Santa Iglesia del pueblo de Pótam, dieron su postura sobre la suspensión definitiva, otorgada a su favor, del decreto de creación del Distrito de Riego 018 (DR018).

César Cota Tórtola, integrante de la tropa Yoremia, informó que la resolución del juez para otorgar la suspensión definitiva de la obra, se debe a que en el decreto existen puntos que afectan directamente a la comunidad yaqui.

Luego de que el juez emitiera la resolución al amparo contra la creación del Distrito de Riego 018, interpuesto por la iglesia de Pótam, pese a la persecución política que se tuvo, nosotros queremos que se revise, no estamos en contra del decreto, solo que existen algunas partes que no nos favorecen", detalló.

Del mismo modo, explicó que la intención de realizar la rueda de prensa se debió para exponer que no están a favor de la forma de manejar el proceso por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Ellos fueron a decir que la Guardia Tradicional de Pótam eran unos conservaduristas que frenaban el apoyo para el pueblo yaqui, ¿cómo es posible que un instituto que debe defender a los pueblos indígenas actúe de esa forma?", expresó.

Cota Tórtola, añadió que la declaración emitida por Hugo Aguilar Ortiz, coordinador general de Derechos Indígenas del INPI, sobre que el proyecto continúa, pero sin contemplar al pueblo de Pótam, esta es falsa, argumentando que no es posible que no se tenga beneficio del DR018, cuando este no puede ser llevado a cabo mientras no se haga una revisión a fondo.

Finalmente invitó a los demás pueblos, principalmente a las autoridades, a que hagan lo propio sumándose a la solicitud de revisión del proyecto, sobre todo después que se comprobó que existen inconsistencias en el decreto signado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

