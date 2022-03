Ciudad Obregón: 'Pleito' entre Ayuntamiento y Óptima Energía continúa

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Hace tiempo, el alcalde, Javier Lamarque Cano, informó sobre la intención de cancelar el contrato de arrendamiento de las lámparas led que tiene con la empresa Óptima Energía (Celsol S.A.P.I. de C.V.) argumentando que es un contrato lesivo, se ha abierto un 'pleito' legal entre los involucrados.

El pasado jueves 10 de marzo la empresa Óptima Energía interpuso ante el juez Séptimo de Distrito el juicio de amparo 290/2022, contra el procedimiento realizado por contraloría argumentando que carece de sustento documental en contra de la empresa; por lo cual aseguró que el contrato de arrendamiento sigue y seguirá vigente.

A través de un comunicado, la empresa detalló que el Juzgado Séptimo de Distrito estableció que el contrato se trataba de una concesión del servicio de alumbrado público y que por esa razón no era posible se otorgara una suspensión respecto de los actos de la titular de contraloría.

Por su parte, Lamarque Cano, declaró que el amparo no fue contra la terminación de contrato, sino contra una multa: "Ellos pidieron una suspensión para la cancelación de contrato y otra para una multa que se deriva de este procedimiento, la suspensión para la terminación de contrato no se les concedió, el juez solo concedió la de la multa, no hay problema, eso no es lo fundamental".

