Esperan resultados de la auditoría a María del Rosario Quintero, exalcaldesa de Navojoa

Navojoa, Sonora.- Cabildo se encuentra a pocas semanas de conocer los resultados de la auditoría externa realizada a la administración de María del Rosario Quintero Borbón, sin embargo, las expectativas sobre lo que la investigación revele, son mínimas, entre los ediles y la ciudadanía.

El pasado mes de septiembre, Durante Sesión de Cabildo se aprobó por unanimidad, que el despacho contable ‘GPH Consultores SC’ iniciara un ejercicio de fiscalización a fondo, del trienio 2018-2021, con una duración aproximada de seis meses, por lo que esperan que para mediados del mes de abril, los resultados avalen lo denunciado a inicios de la actual administración.

Ediles confirmaron que hasta el momento no se ha revelado ningún avance, sobre las presuntas irregularidades encontradas durante la administración de 'Chayito' Quintero, sin embargo, esperan que a partir de conocer los resultados el próximo mes, por fin, se decida fincar responsabilidades.

Durante la semana pasada, se observó a un grupo de exfuncionarios de la administración de Quintero Borbón en las oficinas de Contraloría Municipal, donde se comentó, que fueron citados para realizar su última declaración patrimonial, lo cual pudiera anexarse a las investigaciones de la auditoría.

Para la sociedad organizada, como lo es el Congreso Nacional Ciudadano (Conaci), las expectativas sobre los resultados de la auditoría externa son mínimas, debido a que asegura que hay ciertos acuerdos a nivel estatal para proteger a la hoy exalcaldesa.

¿Qué se puede esperar? Pues nada, las autoridades no han informado sobre lo que se está haciendo, no hemos visto que acudan a las instancias correspondientes a exigir los resultados de las denuncias que ya están interpuestas y ratificadas, incluso con todas las pruebas en contra de la maestra, así que sinceramente, no esperamos justicia en el ‘Caso Navojoa’”, puntualizó Alfredo Yepiz Velderrain, coordinador de Conaci.