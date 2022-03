Recaudar más impuestos, el gran reto para Sonora y su mala política fiscal

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante años, Sonora ha desarrollado una alta dependencia a las transferencias federales, tanto que estas ocupan 6 de cada 10 pesos de los ingresos totales estimados por el estado. El problema tiene su origen en la poca autonomía fiscal y en la incapacidad del gobierno para subir la recaudación.

Como consecuencia, Sonora no puede responder a los problemas locales de manera focalizada y ágil, tal y como se vio evidenciado en 2020 cuando la pandemia del Covid-19 provocó más inestabilidad en las arcas estatales. Esto también ha llevado al gobierno de Alfonso Durazo Montaño a solicitar créditos, al no encontrar finanzas sanas el estado busca a través de préstamos y adelantos hacer frente a las obligaciones financieras del diario.

Mucha dependencia, poca autonomía

Para 2022, Sonora estima un ingreso total de 67 mil 931. 2 millones de pesos corrientes de los cuales 43 mil 565 corresponden a aportaciones federales (del Ramo 33 y del Ramo 28); es decir los ingresos del estado dependen en 64 por ciento de las participaciones federales. Este actual arreglo de coordinación fiscal evidentemente genera un escenario complicado en las finanzas públicas de Sonora pues el estado se ha acostumbrado a la recepción de las transferencias y se limita a ejercer sus facultades impositivas con lo que por ende pierde su capacidad de recaudación.

Del Ramo 33 el estado estima recibir 18 mil 348 millones de pesos, es decir un 27 por ciento del total de los ingresos, mientras que del Ramo 28 estima recibir 25 mil 217 millones de pesos, un 37 por ciento del total de los ingresos que proyecta para este año. Los otros 24 mil 366 millones de pesos, el 36 por ciento del total, el estado los deberá de obtener de ingresos propios y de deuda pública.

En entrevista con TRIBUNA, la investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., Ana Lambarri, explicó que aunque la recaudación propia de Sonora está por arriba de otros estados (la mayoría solo tiene ingresos propios del 11 por ciento) aún es preocupante la dependencia federal que tiene.

En 2010 los ingresos propios en Sonora eran del 8 por ciento pero en 2020, que son los últimos datos que se tienen por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los ingresos propios representan el 22 por ciento. Sin embargo, las transferencias federales siguen significando una gran dependencia a estos recursos, en el caso de Sonora 68 por ciento en 2020", dijo.

Un estado minero que no cobra por serlo

En 2020, la entidad recaudó 3 mil 641 millones 279 mil 984 pesos (3, 641, 279, 984.00) de los cuales 2 mil 055 millones 507 mil 433 pesos fueron por impuestos sobre nómina, el mayor ingreso que tiene el estado; 92 millones 608 mil 173 pesos fueron por impuestos sobre el patrimonio y 86 millones 727 mil 954 pesos pertenecieron a impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones.

Por el anterior concepto hay dos rubros importantes para el estado: loterías, rifas, sorteos y juegos permitidos por lo cual ingresó 55 millones 429 mil 113 pesos y explotación de minas por lo cual ingresó 0 pesos.

Llama la atención que Sonora, siendo un estado que tiene 4 mil 444 concesiones mineras (de acuerdo a datos de la Secretaría de Economía) y esté 'bajo el ojo' de China y Canadá por el litio, no se está recaudando nada por ello. Lambarri explicó que existe cierta complejidad regulatoria en cuanto a la recaudación de este impuesto y que los motivos que pueden existir para que no se recaude son: Que la entidad decidió no cobrar el impuesto o que no hay arreglo en coordinación con la federación para su cobro.

Aunque Sonora es un estado minero no se cobra este impuesto, y es un arma de doble filo que puede usar la entidad porque por un lado están recaudando dinero y por otro lado estas frenando una actividad que daña e impacta al medio ambiente. La finalidad de este impuesto es influir de manera positiva en el comportamiento de las empresas mineras hacia el entorno", expresó.

Para la investigadora el que una entidad cobre o no ciertos impuestos también tiene que ver con voluntad política y acuerdos de poder. "Ciertamente también hay tintes políticos porque ningún gobernador o gobernadora va a llegar a campaña y va a decir que va a incrementar los impuestos y también el acuerdo de condonación fiscal que hagan las entidades con la federación]".

A nivel federal, Sonora tiene el lugar número 13 de 32 en recaudación del impuesto sobre la nómina; ocupa el puesto 17 de 32 en recaudación del impuesto sobre hospedaje y el puesto 9 de 32 en recaudación de loterías, rifas, sorteos y juegos permitidos, de acuerdo con datos de Estadísticas de Finanzas Públicas Estatales (Inegi 2020).

En cuanto a las actividades mercantiles Sonora recaudó 6.9 millones de pesos en 2020, siendo la cuarta entidad debajo de Baja California, Yucatán y Quintana Roo; este impuesto solo lo cobraron estos cuatro estados.

La tenencia y la regulación de 'chocolates'

A nivel nacional, el cobro de tenencia representa el segundo ingreso más importante para todas las entidades federativas después del impuesto a la nómina, en 2020 las entidades recaudaron 15 mil 699 millones de pesos por este impuesto.

En Sonora, desde 2015 el impuesto fue eliminado de la Ley de Ingresos, para la investigadora del IMCO no se trata de crear más impuestos sino analizar el aprovechamiento de las facultades impositivas, "la tenencia es un impuesto progresivo, afecta más a la clase media y alta, y cumple la función de disminuir la actividad en coche que a su vez impacta en el medio ambiente. No es lo mismo que el impuesto sobre la nómina que cobran a todas y a todos los trabajadores", aseguró la investigadora.

Para Ana Lambarri sería necesario homologar la tenencia en todos los estados, esto además de significar ingresos adicionales para mejorar los servicios públicos ayudaría para internalizar los costos de externalidades negativas.

Mayores ingresos propios tendrían el potencial de traducirse en más y mejor inversión pública y sobre todo autonomía de las finanzas estatales. Lo primero que hay que hacer es examinar cada uno de los marcos legales que tienen las entidades para crear y transformar los impuestos", explicó.

En cuanto a la regularización de autos de procedencia extranjera que actualmente está en proceso, la investigadora dijo que es necesario analizar y definir políticas claras de hacia dónde irán los recursos. "Tendría que ser un tema de coordinación entre estados y municipios porque si la recaudación a nivel estatal es mala a nivel municipal es aún peor".

Recaudar más, el reto

El escenario de las finanzas estatales es ya muy complicado para Sonora, con alta dependencia en lo federal y sin cobrar el impuesto más importante (las mineras) parece complicado poder salir del hoyo, más tomando en cuenta los múltiples créditos que se han solicitado a la federación. El gobierno de Durazo Montaño deberá orquestar una estrategia fiscal que permita al estado recuperar esa autonomía que durante años se ha perdido a la par de crear verdaderas políticas fiscales.

Cambio en políticas fiscales

A principios de octubre de 2021, el gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció que se encontraba gestionando con grandes empresas en el estado para que estas cambiaran su domicilio fiscal. En esa ocasión el mandatario señaló que a partir del primero de enero de 2022, Grupo México pagaría sus impuestos en Sonora, al cambiar su domicilio fiscal a la entidad. Ahí mismo, Durazo Montaño anunció que se hablaría con otras empresas para que hagan lo mismo.

El pasado 18 de marzo, el gobernador anunció que la minera Penmont también cambió su domicilio fiscal al estado. Por su parte, hace tres semanas, el secretario de Hacienda, Omar del Valle Colosio, habló sobre la situación fiscal de los casinos en Sonora y dijo que se revisaría la relación tributaria para aumentar con ello la recaudación.

