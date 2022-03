Pese a mejoras, puentes peatonales del municipio de Cajeme generan inseguridad

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La instalación de jaulas por parte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) en los 3 puentes peatonales ubicados en la carretera internacional desde la colonia Matías Méndez hasta la altura de Nueva Esperanza no logró cambiar la percepción de inseguridad de los cajemenses al transitar por estas zonas, pues manifestaron sentirse en mayor riesgo, optando por cruzar por la carretera pese a la presencia de autos.

Los trabajos de Capufe iniciaron a finales de octubre del año pasado y personal encargado de la obra dijo en su momento a TRIBUNA que la intención de las jaulas es dar a seguridad a los ciudadanos al momento de subir y bajar los puentes. Sin embargo, en opinión de la ciudadanía esto les provoca un mayor temor.

“Vandalismo y cero vigilancia”

Entiendo que se hizo con el propósito de que sean más seguros pero honestamente a mí no me dan confianza, las zonas en las que estos puentes se ubican carecen de iluminación, no hay vigilancia en esos sectores y ha habido muchos asaltos, mientras que estos puentes son usados por los delincuentes y vandalizados, temo subir y ser asaltado, quedando acorralado", expresó Héctor Valenzuela, ciudadano del municipio.

Por su parte, Felipe Meza, dijo considerar este trabajo por parte de Capufe como “un desperdicio de inversión. La verdad es que los ciudadanos no usan los puentes, porque además de ser inseguros, no motivan a subirlos porque son muy altos y con muchas vueltas; a eso le sumamos que no tenemos la cultura de usar los espacios para peatones”, dijo. Gloria Flores, habitante del municipio, coincidió en que “en lugar de generar confianza, uno se siente más inseguro al momento de tener que usarlos, por lo que mejor uno cruza la calle. Esto pasa sobre todo en las noches”.

El arquitecto, Oliver Trevizo, explicó a TRIBUNA que las ubicaciones en las que se encuentran estas obras no favorecen a su uso, ni promueven la inclusión para que los ciudadanos se vean beneficiados. “Son los adultos mayores y personas con discapacidad quienes ni siquiera pueden considerar usarlos”, dijo.

A pesar de que ha pasado poco tiempo desde que se instalaron las jaulas en los puentes peatonales, estas ya han sido vandalizadas, pues actualmente carecen de algunos materiales.

