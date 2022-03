Alfonso Durazo busca ampliar la capacidad hospitalaria en algunos municipios de Sonora

Hermosillo, Sonora.- Con la colaboración del Gobierno de Sonora y los trabajadores de la salud del IMSS, garantizaremos que las y los sonorenses reciban una atención médica digna, aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño al clausurar los trabajos del XXVIII Consejo Seccional Ordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, sección XIII Sonora.

Ante delegadas y delegados sindicales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el mandatario estatal destacó que solo trabajando juntos, con unidad, lograrán superar los retos en el tema de salud, garantizando que las y los sonorenses reciban atención médica como lo merecen.

El reto que tenemos es uno de los mayores: garantizar en las mejores condiciones posibles la salud de las y los sonorenses. No es el único reto que tenemos, pero es un reto mayor. No hay nada más inhumano, indigno, que una persona requiera de atención médica, así sea básica y no la encuentre. Juntos vamos a garantizar que ni a un solo sonorense, una sola sonorense, se vea con limitaciones para recibir una atención médica básica", expresó.