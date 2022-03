¿Quién cuida a la población? Agentes de la Policía en Sonora y su problema con la certificación

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- El pasado 17 de marzo la Policía Municipal de Cajeme disparó al aire para disuadir a un grupo de jóvenes que realizaban una fiesta en la colonia Russo Voguel; la acción evidenció la falta de capacitación que tienen los elementos para dar una respuesta certera a estas situaciones.

No es la primera vez en Sonora, casos como estos se hacen virales cada tanto, ya sean elementos municipales, estatales o incluso personal del C5i que se ven implicados en actos de corrupción o uso excesivo o ilegal de la fuerza. Lo que lleva a un círculo vicioso que parece no tener fin y que al final no abona nada al tema de Seguridad Pública.

Preocupa la falta de certificación

Estas instituciones están abandonadas y no se les ha dado la atención que se les debe de dar”, reconoce Krimilda Bernal, directora del Observatorio Sonora por la Seguridad, “hay muchos elementos que requieren ser capacitados en el manejo y uso de la fuerza, en proximidad, en cómo actuar en momentos como el caso de la fiesta que se presentó hace poco en Cajeme”, asegura.

De acuerdo al Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2020 (Inegi, el más reciente) sólo el 83.6 por ciento de los miembros que forman parte de la Policía Preventiva en Sonora cuentan con el Certificado Único Policial Vigente. En cuanto a los policías de tránsito, solo el 13.8 por ciento contó con el certificado, mientras que en el caso de la Policía Bancaria solamente lo hizo el 0.2 por ciento.

Por otro lado, el informe señala que en el caso de la Policía Cibernética el 0.0 por ciento contó con esta certificación, mientras que el 2.2 por ciento de los integrantes de la Agencia Ministerial cumplieron con esta característica y sólo el 0.1 por ciento de quienes pertenecen a otro tipo de corporación policial contó con este certificado.

Sonora también demostró estar por debajo de la media nacional en cuanto a la tasa de elementos de la policía preventiva en las instituciones de seguridad pública municipal, pues ésta fue de 124.4 miembros por cada 100 mil habitantes, mientras que la entidad federativa registró 122.7.

Para Bernal otro factor determinante es el tener un mando militar al frente de la corporación “ya que estos no se sienten identificados. No significa que estemos en contra de las Fuerzas Armadas”. Por su parte, Marco Paz, vocero del Comité Ciudadano por la Seguridad Pública de Sonora, asevera que sería necesario que exista un programa que evalúe el desempeño y cumplimiento de metas de los elementos dentro de un marco de certificación y que sea totalmente transparente con la sociedad.

“Hemos visto cómo algunos elementos de la Policía Municipal han recurrido a las detonaciones en medio de persecuciones o fiestas que tienen lugar en la ciudad, esto nos habla de una ausencia de protocolos, ya sea que no existen o que no hay seguimiento. Además de Hermosillo que inició un programa de certificación, no conocemos ninguna Policía Municipal en Sonora que ataque este tema”.

Aseguran avanzar

La titular de la Secretaría de Seguridad Pública, María Dolores del Río, afirma que dos mil 379 policías estatales, municipales, procesales, operadoras y operadores del C5i han sido certificados en el Protocolo Salva, mismo que se activa con la llamada por violencia familiar y de género a la línea de emergencias.

Señala que, hasta el momento, personal especializado ha capacitado y certificado a oficiales de Agua Prieta, Caborca, Cajeme, Cananea, Etchojoa, Fronteras, Hermosillo, Huatabampo, Naco, Navojoa, Nogales y Puerto Peñasco.