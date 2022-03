Ciudadanos denuncian cobros de personal de Oomapasc por reparar drenajes colapsados

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Pese a que el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), ha anunciado que se ha intensificado la atención a los folios de denuncias por drenajes colapsados, la falta de recaudación ha impactado en los tiempos de atención, situación que, de acuerdo a usuarios del organismo, han aprovechado los trabajadores, quienes les han solicitado efectivo a cambio de reparar el drenaje.

A través de un sondeo realizado por TRIBUNA, se entrevistó a usuarios de diferentes partes de la ciudad que han presentado algún reporte por drenaje colapsado, quienes denunciaron que, ante la desesperación por reparar el desbordamiento de aguas negras, han tenido que pagar a los operadores de camiones de desazolve (aquatech).

En diciembre, que tuvimos este mismo problema de la calle inundada con agua negra, vino una persona de Oomapas y nos dijo que como ya era tarde, no alcanzaba a repararlo, por lo que los vecinos nos cooperamos y le dimos más de 500 pesos, y nos arregló de inmediato, pero ese no es el chiste, tener que soltar 200 o 300 pesos cada que tengamos el problema", compartió Juan Martínez, residente de la colonia Esperanza Tiznado.

Por su parte, Isabel Valdéz, explicó que debido a la falta de respuesta que daba el organismo a un problema de drenaje en la colonia Infonavit, tuvo que recurrir a pagarle a uno de los trabajadores una cantidad de 500 pesos.

Preferí pagar un poco más siempre y cuando me arreglara el problema y efectivamente lo hizo. Al tiempo volvió a surgir la fuga de agua negra, de modo que lo volví a contactar, le pagué de nuevo y lo arregló otra vez".

Dijo no estar de acuerdo con el modo de proceder del personal del organismo, sin embargo, admitió: “desafortunadamente parece ser la única manera de que solucionen el problema, no es correcto pero la gente lo que quiere es un servicio de calidad, no estar viviendo entre agua negra", afirmó.

Respuesta de las autoridades

Sobre el tema, Jesús Antonio Ponce Zavala, director técnico del Oomapasc, informó que, como organismo, no cuentan con alguna denuncia formal, pero que en caso de que alguno de los usuarios sufra este tipo de irregularidad, presente una denuncia ante la paramunicipal.

Existen las instancias correspondientes como buzones, contraloría que nosotros manejamos en Oomapasc, es muy importante que las realicen para tener el conocimiento y dar solución, y si existe este problema, debemos de atacar frontalmente, porque no debe de suceder, la ciudadanía paga un servicio que debemos de otorgar con calidad", declaró.

El funcionario añadió que ante la falta de recursos sumado a las condiciones que mantienen los drenajes en la ciudad, se están realizando reparaciones parciales, no definitivas. “Hace años el organismo tenía unos tiempos de respuesta adecuados, considerando que la ciudad era más pequeña, el alcantarillado aún no llegaba a su vida útil y la mayoría de la gente pagaba su recibo a tiempo, y eso hacía que las cosas funcionaran, ahorita tenemos el mismo equipo el cual ya no rinde como antes”.

