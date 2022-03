Inseguridad, baches y más: Lamarque Cano, alcalde de Cajeme, y sus 6 meses de mediocridad

Cajeme, Sonora.- Nada sustancial ha cambiado en el municipio de Cajeme los últimos seis meses. Los baches, los drenajes colapsados y la inseguridad continúan. Aunado a esto, la falta de inversión y oportunidades de mejora se hacen cada vez más evidentes. El gobierno de Javier Lamarque Cano se excusa alegando una falta de recursos, lo que no le permite actuar en consecuencia de las necesidades de la ciudad.

El Ayuntamiento camina sin rumbo claro, sin solucionar de tajo las problemáticas y se ha enfocado a otorgar pequeños placebos mientras vive al día rebasado por la situación. Si bien Lamarque Cano es menos polémico que su antecesor y ha querido establecer un vínculo con la ciudadanía, ha fallado en llevar los proyectos a los hechos, limitándose solo a promesas vacías.

La mayor apuesta de Lamarque Cano ha sido la reparación de calles, el segundo tema más dolido después de la inseguridad; hasta el momento se han bacheado 45 mil metros cuadrados, de acuerdo con lo dicho por el alcalde. Aunque si bien hay cuadrillas en calle trabajando, la ciudadanía tiene la percepción de que nada se ha avanzado, principalmente porque el trabajo consiste sólo en bachear y no rehabilitar desde cero la vialidad; sabido es por todos que estos ‘mejoralitos’ terminan perjudicando más y que es cuestión de tiempo para que los ‘hoyos’ y ‘socavones’ aparezcan de nueva cuenta.

A esto, se le suma que los “grandes proyectos” de rehabilitación parecen haberse esfumado. De lo dicho sobre la reparación de la calle 200, que se prometió que iniciado el 2022 se trabajaría en ello, no hay noticias. Por otra parte, el Ayuntamiento no ha sido transparente en cuánto se está invirtiendo y con qué recursos se está bacheando, en más de una ocasión la prensa ha cuestionado sin recibir una respuesta clara.

Ivonne Llamas Asencio, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ciudad Obregón, dijo no ver muchos avances durante lo que va de la administración municipal en turno.

No he visto algún movimiento que haya sido marcado por así decirlo, sé que trae el proyecto de Sky Bridge y una aportación en el tema de las vialidades; han hecho bien el trabajo del asfaltado en las calles, pero no he visto más”.