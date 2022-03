Sonora: Los Taddei, de Morena, hacen del gobierno un negocio familiar; llegan al Istai

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La familia Taddei, una de las que mejor se ha posicionado en el estado, a través de Morena, vuelve a estar en el ojo del huracán con el nombramiento de Guadalupe Taddei Zavala como nueva comisionada presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia y Protección de Datos Personales (Istai).

La llegada al instituto de transparencia de la prima de Jorge Taddei, superdelegado en Sonora de los Programas Sociales del Gobierno de México, y tía de la diputada local Ivana Celeste Taddei Arriola, genera dudas por ser la encargada del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE Sonora) en las votaciones de junio del año pasado.

Además del nombramiento de Taddei Zavala para ocupar el cargo en los próximos siete años, el Congreso del Estado aprobó la llegada de dos exfuncionarios más del IEE como consejeros del Istai. Ana Patricia Briceño Torres, exdirectora de Organización Logística y Electoral del IEE, será comisionada del Istai los próximos cinco años y Wilfredo Román Morales Silva, antiguo coordinador de área del instituto electoral, estará tres años en el organismo de transparencia.

Los lazos familiares de Guadalupe Taddei con militantes de Morena no es el único cuestionamiento por el nombramiento que recibieron ella y dos de sus colaboradores. Para muchos escépticos es reprochable que los legisladores apoyen el nombramiento para un organismo constitucional de quienes fueron los árbitros electorales cuando resultaron electos, lo que pone en duda la imparcialidad que pudo tener el IEE en las pasadas elecciones.

Morena denunció en 2017 dos nombramientos similares

Cabe recordar que, en 2017, Morena Sonora interpuso una demanda ante la Fiscalía General del Estado en contra del nombramiento que consideraron ilegal de Rosa Mireya Félix, entonces magistrada del Tribunal Estatal Electoral, y Marisol Cota Cajigas, exconsejera del IEE, como magistradas de la sala anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Según la Constitución y la ley electoral federal, así como la Constitución y la ley electoral local, las magistradas están impedidas para asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones sobre las cuales ellas mismas se pronunciaron. Se trata de garantizar la independencia con que deben conducirse los funcionarios del Tribunal Electoral y del Instituto Estatal Electoral. Y en este caso se está vulnerando esa independencia, lo cual minora la credibilidad y legitimidad de la sala anticorrupción del TJA”, dijo el partido político en aquel entonces.

Sin embargo, la diputada Beatríz Cota, quien deja la presidencia del Itai, asegura que no existe impedimento para que Guadalupe Taddei la sustituya y que su elección se dio en un proceso en el que se evaluó su experiencia, capacidad y conocimiento del área.

¿Qué dice la Constitución?

De acuerdo al Artículo 22 de la Constitución Política de Sonora los consejeros electorales no pueden asumir cargos públicos en los gobiernos resultantes de las elecciones que en su momento vigilaron.

No obstante, Aline Amador, abogada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) especializada en derecho electoral, asegura que el nombramiento no viola la ley porque la restricción aplica a los cargos de instituciones ligadas al gobierno estatal o municipal, más no a un organismo autónomo como el Istai.

Prohibir que los consejeros electorales tengan cargos públicos en los gobiernos inmediatos busca que se erradiquen prácticas reprobables como es el fraude electoral y la parcialidad a favor de un contendiente en las elecciones, pero no impide que lleguen a los organismos autónomos”, detalla la abogada.

Aunque el nombramiento es legal, la abogada considera que “puede manchar la imagen de un gobierno y generar dudas justificadas en la población” y asegura que los legisladores deberían replantearse reformas para incluir a las instituciones autónomas en la prohibición.

TRIBUNA intentó contactar a los magistrados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) para hablar del tema sin obtener respuesta. Sin embargo, Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del Inai, celebró el nombramiento de Taddei, Briceño y Román en el Istai, a quienes les escribió en sus redes sociales un mensaje de bienvenida al Sistema Nacional de Transparencia (SNT).

