Cajeme: Por falta de citas para rayos X y ultrasonidos derechohabientes del IMSS sufren

Ciudad Obregón, Sonora.- La falta de citas para exámenes para rayos X y ultrasonidos, así como un servicio inadecuado de información en el área, ha ocasionado que derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se quejen del servicio del Hospital General Regional Número 1, argumentando falta de una oportuna detección de algún padecimiento.

TRIBUNA realizó un sondeo por la zona para conocer de viva voz las quejas de los derechohabientes. Fernando Aguirre, ciudadano, señaló que, desde principios del mes de febrero, acudió para solicitar un ultrasonido para su esposa, ya que ella no puede desplazarse libremente, recibiendo la indicación por parte del personal, de volver en dos semanas, argumentando que por una “falla en la máquina” se estaban recorriendo la entrega de citas.

Al volver, después de hacer una larga fila, me dijeron que aún no me podían dar una cita, que regresara a principios de marzo, gracias a Dios que ahora si me pudieron agendar, porque para mí es difícil el desplazarme hasta Obregón, yo radico en el Campo 60, y trabajo como electricista, así que cada vuelta, me significa perder un día de trabajo, entiendo que se lleguen a saturar con tantas solicitudes, pero si explicaran bien no tendría que dar uno tantas vueltas", declaró.

Irma Montiel, derechohabiente, compartió que, en su caso particular, le ha tocado estar acudiendo a intentar que se le otorgue cita para agendar un estudio, dificultándole debido a su avanzada edad, el no tener una pronta respuesta.

No tengo quien me ayude con tanto papeleo que piden, en ocasiones viene una vecina ya que a mí se me dificulta caminar, pero no puedo decirle que venga todos los días, ya tengo 70 años y para sacar cita es en el primer piso, por eso cuando después de estar varias horas esperando y me dicen que vuelva después, para mí es muy difícil, y no es justo que si les pido alguna explicación por la que no me pueden dar cita ese día, no me saben justificar la negación, yo no entiendo mucho de estas cosas, pero el personal que ahí labora debería de saber que no nos hacen un favor es nuestro derecho como usuarios".

Asimismo, añadió que en otras ocasiones le otorgan cita para dentro de varios meses, lo cual argumento es preocupante debido a que, al desconocer su salud actual, la urgencia de tener los estudios le es primordial. “No es posible que solicite una cita y me la den hasta después de dos meses, estudios de laboratorio hasta tres o cuatro meses, pregunto a las instancias y no me dan una razón que pueda entenderles”.

Por su parte, Guadalupe Castro, derechohabiente, declaró que el mes de diciembre le fue detectado un quiste, por lo cual el médico oncológico le mando hacer un ultrasonido, a fin de descartar alguna posibilidad de cáncer y a casi tres meses, no ha podido agendar una cita para que se le realice el estudio.

Tengo mi cita de valoración en abril, pero desde enero acudí por mi estudio, fue cuando me dijeron que regresara en febrero, para que el resultado del estudio estuviera más cercano a la fecha que debo presentarlo al médico, en febrero acudí y me dijeron que no había máquina y que volviera 2 semanas después, al regresar la indicación fue que no tenían citas y me comunicara con una doctora para ver si me podía agendar ella, y tras hablarle ella me indico que fuera al día siguiente, fui y el encargado me dijo que no tenían citas sino hasta junio".

La usuaria del servicio, detalló que la falta de empatía es un problema que viven los derechohabientes. “Tal vez para ellos el ver todos los días a pacientes con diferentes casos, los vuelve insensibles, pero pónganse del lado de uno, te diagnostican posible cáncer, y te piden un estudio para descartar, por lógica se vuelve una prioridad y si te recorren las citas o te dicen que no hay es una preocupación constante, lo de menos es sacarla por fuera, con dinero de uno no importa, nos dicen que una detección a tiempo es la diferencia, pero muchos doctores no aceptan que sean estudios de particulares”, compartió.

TRIBUNA solicitó información sobre la situación actual en el área de citas para rayos X y ultrasonidos, pero no se tuvo una respuesta oficial por parte de la institución médica.

