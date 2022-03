Cajeme: Buscan anular contrato con Óptima Energía; empresa acusa "sabotaje"

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- De acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana 2021, realizada por ‘Cajeme Cómo Vamos’, el 6.19 por ciento de la población considera que el alumbrado público es uno de los problemas más importantes de Cajeme. La cifra es respaldada por las constantes denuncias por lámparas fundidas a diario lo que provoca no sólo una carencia en el servicio público sino un problema de seguridad.

Con esto como antecedente, la batalla legal en puerta que el Ayuntamiento iniciará contra Óptima Energía (Celsol) preocupa a la ciudadanía, quien queda en medio del campo de batalla sin una garantía de ver una mejora en el servicio. Mientras ello se mantiene en vilo para los cajemenses, el Gobierno y la empresa ya se enfrentan con acusaciones de “sabotaje”.

BUSCAN NULIDAD ABSOLUTA

El alcalde Javier Lamarque recordó que lo que se busca es la “nulidad absoluta del contrato”, con lo cual el Ayuntamiento “logrará tener un ahorro” de 3.1 millones de pesos más IVA al mes, recursos que “serán reasignados para resolver algunas necesidades del municipio.

El munícipe indicó que se hizo una revisión a fondo con especialistas sobre el contrato y finalmente se llegó a una resolución, “el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental (Contraloría) resolvió que en base a inconsistencias declaraba la nulidad absoluta del contrato, por distintos vicios encontrados”.

Detalló que se notificó a Tesorería para que no se sigan realizando los pagos a la empresa, mientras que a su vez también se le notificó a la misma sobre la situación, dándole un plazo de aproximadamente 15 días para que ésta emitiera una respuesta, lo cual según afirmó el alcalde no ocurrió. “El procedimiento lo marca la ley. Ya este mes no se va hacer el pago a Óptima Energía”, dijo.

Enfatizó además que el Ayuntamiento se quedará con las luminarias al anularse el contrato, afirmando que en el caso de que la empresa las reclame esta tendría que devolver el dinero que el Ayuntamiento le pagó por sus servicios. “Si la empresa viniera por las lámparas estaría aceptando de antemano que es procedente la nulidad absoluta y si fuese así tendrían que devolver el dinero que le pagó el Ayuntamiento. Es probable que la empresa responda con algún procedimiento jurídico, pero estamos convencidos de que no ganará ese litigio porque contamos con todos los argumentos”.

”AYUNTAMIENTO CARECE DE FUNDAMENTOS”

El director jurídico de Óptima Energía, Abraham Lizárraga, externó a TRIBUNA que el Ayuntamiento carece de fundamentos para que se busque una nulidad de contrato, acusando “teatro y saboteo” por parte del mismo. “Si vemos lo que el Órgano de Control dice para anular el contrato, podemos ver que no dice con claridad cómo o cuándo incumplió la empresa; nosotros no hemos incumplido el contrato en ninguna de sus cláusulas, todos son temas del propio Ayuntamiento que tienen que ver con documentación, comisiones y deficiencia”.

La investigación del Órgano arroja que existe una deficiencia al interior del Ayuntamiento y resuelve que la culpable es la empresa, no tiene sentido”.

Afirmó que no existe un conocimiento por parte del Órgano sobre sus facultades, pues dijo que este no cuenta con la facultad de solicitar información sobre documentación a una empresa particular. “Recibimos un documento donde se nos solicitaba cierta información pero como particulares no tendríamos la obligación de proporcionar datos que corresponden realmente al propio Ayuntamiento.

¿Por qué la Contraloría no le preguntó al Ayuntamiento dónde está la documentación? Si se revisa el expediente en Contraloría se observa que la resolución está basada en que no se le dio la información y por eso la empresa está mal, pero la verdad es que nombra distintas irregularidades pero no aclaran cuáles son. Se expone una investigación que carece de fundamentos para buscar culpables", explicó.

Adelantó que la empresa tomaría acciones legales para que se respeten los derechos del contrato y afirmó que al establecer que las luminarias son arrendadas será la empresa la que se quede con ellas.

INCERTIDUMBRE

Esto preocupa a los cajemenses pues si el Ayuntamiento no logra anular el contrato se continuará con el servicio deficiente, pero si se logra y la empresa se lleva las luminarias el municipio se quedaría a oscuras. Además se está a la expectativa porque todavía no se sabe quién quedará a cargo del servicio si se logra anular con Óptima.

