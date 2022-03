Madre cuenta los días para volver a ver a su hijo sonorense que está en Ucrania

Navojoa, Sonora.- “Yo tengo toda la fe, de que va a regresar sano y salvo, sabemos que lo vamos a tener pronto con nosotros, para abrazarlo y confiamos en que vamos a estar bien”, son las palabras de María Luis Hernández González, madre de Luis Hull, joven navojoense que se encuentra en medio del conflicto entre Ucrania y Rusia.

Desde hace 12 días, la señora María Luisa vive un auténtico calvario tras enterarse de la invasión rusa al país ucraniano, debido a que actualmente su hijo labora como profesor de idiomas en la nación soviética.

Yo estaba mirando una película y me habla una cuñada para informarme sobre lo que estaba ocurriendo en Ucrania; Entonces comenzamos a llamarle durante casi una hora pero no contestaba, lo cual fue muy desesperante para nosotras, hasta que por fin logramos comunicarnos y nos aseguró que en la ciudad donde estaba, aún no había ningún peligro", confesó Hernández González.