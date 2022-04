Cajeme: Lamarque Cano y Oomapas defienden confiabilidad de Ero Agua a 'capa y espada'

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de la polémica que ha causado en el municipio el cobro a empresas por consumo de agua no facturado en los últimos 5 años por parte de la empresa Ero Agua, personal del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) aseguró que se trata de una empresa que tiene “tiempo realizando su trabajo”.

Luis Castro, director general de Oomapasc, fue cuestionado sobre el origen y confiabilidad de Ero Agua luego de que su operatividad causó inconformidad en Navojoa y posteriormente se diera a conocer que esta ha detectado consumo de agua no facturado por parte de 28 empresas de Cajeme, a las cuales se les está invitando a realizar sus pagos.

El funcionario aseguró que se trata de una empresa que tiene tiempo funcionando en municipios del país y que los estudios que esta realiza actualmente en el sector comercial de Cajeme podrían ser llevados a cabo en un futuro en el sector doméstico.

El alcalde, Carlos Javier Lamarque Cano, se limitó a respaldar que “se trata de una empresa que ya tiene muchos años, que opera en todo el país y que tiene resultados muy interesantes” e informó que tan solo en el sector comercial de Cajeme se han dejado de pagar cerca de 400 millones de pesos.

Son consumos de agua no facturados, todo eso está estrictamente contemplado en la ley, se les está notificando a las empresas para que realicen sus pagos”, explicó y finalizó confirmando que ya se le cortó el servicio del agua a una empresa que no cumplió con el pago que adeudaba por consumo de agua no facturado.