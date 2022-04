Sonora recibe Semana Santa en verde tras 2 años de restricciones por pandemia de Covid-19

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El avance en las campañas de vacunación así como la disminución de casos positivos de Covid-19 han llevado a Sonora a colocarse en el semáforo verde por más de cuatro semanas consecutivas. En esta etapa de la pandemia la sociedad está aprendiendo a vivir con el coronavirus, sin embargo, el riesgo de una quinta ola después de las vacaciones de Semana Santa no se descarta debido principalmente a las mutaciones del virus.

El Semáforo Covid-19 de la Secretaría de Salud coloca al estado en verde, es decir riesgo bajo, para la semana del 18 al 24 de abril con 5 puntos de riesgo. Cabe señalar que la semana pasada (del 11 al 17 de abril) se encontraba en 6 puntos de riesgo, es decir hubo una disminución. Por separado casi todos los municipios se colocan en 5.5 puntos de riesgo con una tendencia a la baja, a excepción de San Luis Río Colorado que pasó de 5.5 a 6.5.

Las playas de Sonora se llenaron en estas vacaciones de Semana Santa

A nivel nacional el Semáforo de Riesgo Epidemiológico con vigencia del 18 de abril al 1 de mayo coloca al país en color verde siendo la tercera quincena consecutiva que está en ese color, esto después de que se viviera un repunte de casos debido a la variante omicron, que si bien resultó ser menos letal fue más contagiosa e hizo que muchos más se contagiaran rápido.

Semana Santa, ¿sin pandemia?

Estas vacaciones son las primeras en dos años que llegan sin repuntes de casos y con el semáforo completamente en verde. E incluso el pasado 11 de abril, primer día de la Semana Santa, se registraron 0 casos, 0 contagios y 0 hospitalizaciones. Con las condiciones ad hoc y ante el poco riesgo, los sonorenses volvieron a retomar las actividades que hace dos años atrás se habían visto limitadas.

Entre ellas la participación en actividades religiosas como el Vía Crucis en Viernes Santo, pero también las visitas a la playas donde San Carlos, uno de los principales destinos turísticos de la entidad, recibió a cientos de visitantes; Bahía de Kino fue otro de los sitios que también lució repleto de turistas por las fechas. En municipios como Cajeme los paseos campestres también lucieron repletos de familias que buscaban pasar un buen momento.

Los datos del gobierno del estado arrojaron que para el miércoles la ocupación hotelera en la entidad era del 100 por ciento. En los pueblos del Río Sonora se tenía una proyección del 95 por ciento, en zona rurales y de la sierra una ocupación del 80 por ciento y en destinos urbanos una ocupación del 75 por ciento. Además, un informe de EY Future Consumer Index a nivel nacional arrojó que el 65 por ciento de los mexicanos realizaría un viaje, esto tras ver que las condiciones epidemiológicas del país no son tan graves como estaban hace un año.

Quinta ola

A nivel mundial los casos están aumentando en los países europeos, y China se encuentra en nuevos máximos en cuanto al número de casos, por lo que los especialistas esperan que Estados Unidos pueda unirse pronto a la tendencia y por ende le seguiría México. Aunque es probable que la quinta ola sea menos letal y breve en algunas zonas.

Por otra parte, al inicio de la semana la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que México El estado recibió las vacaciones con un semáforo completamente en verde después de dos años de restricciones, y aunque el final de la pandemia parece cerca la OPS advierte de un posible repunte. podría registrar una nueva ola de contagios de Covid- 19 al relajar las medidas sanitarias en los días de la Semana Santa. “Podemos considerar que México se encuentra en un periodo interepidémico. Sin embargo, se recomienda no relajar las medidas preventivas no farmacológicas en el país, el riesgo de reactivación de la pandemia no está descartado”, indicó Sylvain Aldighieri, gerente de Incidente para Covid-19 de la OPS.

Turismo en el Mayo

Más de 90 mil personas se olvidaron de la pandemia y sus restricciones en el Sur de Sonora, para acudir a sus principales puntos turísticos, como lo son las playas del municipio de Huatabampo, el Río Mayo y el Pueblo Mágico de Álamos, esto al encontrarse en ‘Riesgo bajo’ según el Semáforo Epidemiológico de la Secretaría de Salud Estatal.

En Navojoa, a pesar de que el Río Mayo no cuenta con agua en su cauce y gran parte de su alameda fue talada por Protección Civil, las autoridades municipales decidieron realizar la tradicional ‘Feria del Río’, donde se estima que alrededor de 19 mil personas, acudan a disfruten de juegos deportivos, música en vivo y la venta de comida tradicional.

Mientras que, en Huatabampo, aún bajo la amenaza de posibles ataques de tiburones en sus playas, más de 20 mil personas decidieron vacacionar en Huatabampito, Las Bocas y el Puerto de Yavaros, sin ninguna restricción por parte de las autoridades sanitarias.

San Carlos lleno

Tras el anuncio del semáforo verde en Sonora, miles de visitantes de diferentes puntos del estado arribaron a San Carlos estos días de Semana Santa, con aglomeraciones en sus balnearios y bulevar principal, donde hubo concentraciones masivas, principalmente jóvenes.

Autoridades sanitarias no implementaron filtros protocolarios, sólo se limitaron a realizar campañas de prevención, sobre el seguimiento de usar las medidas ya conocidas.

La OCV estimó más de 50 mil visitantes de jueves a sábado, con afluencia superior a los 15 mil vehículos, lo que da un relativo fin a la pandemia, que empresarios turísticos y restauranteros calificaron como “una gran noticia”.

