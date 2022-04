"Lo que hemos visto aquí en Ucrania es macabro y tétrico": Rafael Romo, periodista sonorense

Comparta este artículo

Kiev, Ucrania.- Hay coberturas periodísticas que requieren de más compromiso que otras por el nivel de importancia de la noticia. El sonorense Rafael Romo presentador y corresponsal de CNN en Español lo tiene claro, y pese a lo difícil que puede llegar a ser ha estado reportando diariamente desde Lviv en Ucrania.

El periodista originario de Cananea comparte con TRIBUNA su experiencia al cubrir el conflicto que tiene al mundo en incertidumbre desde el pasado 24 de febrero cuando Vladímir Putin anunció una “operación militar especial”. Romo tiene 26 años de experiencia y ha hecho coberturas como el proceso de extradición de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y la serie de disturbios violentos en Guerrero después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

CUBRIR UN PAÍS EN GUERRA

En una palabra te diría que intenso, es un país en guerra con todas las implicaciones que eso conlleva”, responde Romo al preguntarle cómo siente el desarrollo del conflicto.

Depende de donde estes pero, en gran parte del país la vida normal se ha interrumpido de muchas formas, los combates más intensos ahora mismo están en el oriente de Ucrania, las regiones de Donbas en Mariúpol, donde esta mañana hubo un ataque muy trágico sobre una estación de tren en el que murieron por lo menos 50 personas y los heridos van entre los 200 a 300".

Comparte que ahora los rusos no solo están atacando objetivos militares como en un principio sino que van contra la infraestructura civil como ha sucedido en Bucha, donde el gobierno de Ucrania acusa que Rusia ha cometido crímenes de guerra.

Ahora hay lugares donde las personas tratan de vivir una vida normal dentro de ciertas limitaciones por ejemplo en el occidente , días en los que se oyen las alarmas constantemente, y bueno, hay ocasiones en las que le dicen a uno que se tiene que ir al albergue por los bombardeos, hubo por acá una explosión cerca el miércoles, los rusos atacaron unas instalaciones, y los ucranianos avisaron que derrumbaron unos misiles que veían para acá, eso es la prueba de que el país está en guerra y un ataque puede ocurrir cuando sea”.

NUNCA SE DEJA DE SER HUMANO

Rafael Romo tiene su sede en Atlanta pero si la noticia es lo suficientemente grande es enviado a donde se genera. TRIBUNA le pregunta cómo ha hecho para sobrellevar las imágenes tan catastróficas como las de una guerra. “He estado en otras áreas de conflicto y uno tiene ya más o menos una idea de qué esperar, sin embargo, lo que hemos visto aquí en Ucrania es macabro, es tétrico, es indignante. Los ataques a civiles como te decía en las ciudades de Bucha y Borodyanka y otras que faltan, han sido indiscriminados; por ejemplo en Borodyanka que hayan derribado edificios residenciales completos unos se pregunta cuál es el objetivo militar, cuál es el propósito de bombardear un teatro donde se estaban albergando mil personas y murieron 300 personas ahí, es ejemplo tras ejemplo de ataques indiscriminados contra la población civil”, comparte.

Romo explica lo difícil que ha sido contemplar todas esas atrocidades como los asesinatos a familias enteras, muertes de niños, violación de mujeres, saqueos de comercios. Al cuestionarlo si en algún punto los sentimientos han sido más fuertes que él responde después de pensarlo un poco: “Nunca deja de ser difícil, me gustaría decir que con la experiencia que tengo y con los conflictos que he cubierto uno ya está vacunado de estas dramáticas imágenes que hemos visto y la realidad es que no. Y aparte de que uno no puede separar completamente la parte del periodista con la del ser humano”.

Conocí una familia que está separada por la guerra, el papá se quedó acá y envió a la mamá e hija a Italia donde tienen familia. Celebraron a distancia, viendo la imagen del teléfono, la niña cumplía 10 años...yo tengo un hijo de 10 años entonces ver el drama de una familia separada realmente fue muy duro”, finalizó.

