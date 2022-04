Ejidatarios se manifiestan frente a Palacio Municipal en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Este miércoles, integrantes del comisariado del Ejido ‘Cajeme’, acudieron a Palacio Municipal, a fin de exigir a la actual administración que dé solución a la expropiación concertada de 7 hectáreas, mismas que cuentan con una sentencia ejecutoriada desde aproximadamente 16 años.

Blas Valenzuela Palafox, presidente del comisariado, detalló que el área que abarca del paramento sur de la calle 200 y el paramento sur de la calle 6 de abril, en la colonia Benito Juárez, fue pedida mediante una expropiación concertada por el Ayuntamiento Municipal, por lo cual se realizó un juicio en el Tribunal Agrario, el cual terminó con una sentencia desde el 14 de noviembre de 2005, pero desde entonces no se han entregado los recursos por el terreno.

Este tipo de trámites duran cuando mucho 3 años, y a casi 17 años pues los 58 ejidatarios no hemos visto avances, no exigimos que se nos pague, si el municipio no tiene la capacidad económica para pagar lo que solicitó, el ejido está en la disposición de que se nos regrese el predio, que son 7.72 hectáreas frente a la empresa galletera por la calzada Francisco Villanueva".