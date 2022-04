Comerciantes señalan excesivos cobros por permisos de venta en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Propietarios de al menos 20 comercios ubicados sobre la Calzada Antonio Valdez Herrera, reportaron que a mediante una visita recibida el pasado miércoles, por parte del comisario de Cócorit, José Lorenzo Encinas Valenzuela, en compañía de personal de Inspección y Vigilancia Municipal, se les notificó del aumento del cobro mensual, por el concepto de permiso de venta, del cual señalan es de al menos un 300 por ciento de lo que pagaban anteriormente.

Francisco, comerciante en la zona, detalló que sin darles alguna explicación se les informó que la cuota mensual que pagan a la comisaría, se estaría actualizando, pasando en su caso de pagar 500 pesos, a un costo de 2 mil pesos.

Solo me dijo que por el espacio de mi local tendría que pagar 8 mil pesos, pero al decirle que era un cobro exagerado, me dijo que le diera 3 mil, lo cual también es mucho, por lo que lo dejo en 2 mil pesos; no estamos en contra de que nos cobren más pero que sea justo", compartió.