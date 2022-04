Sequía en México: Un problema presente que amenaza el futuro de Sonora

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- Sonora está en una situación crítica. La ausencia de lluvias y la sobreexplotación de los recursos hídricos llevan al estado por un callejón del que parece no haber salida, no al menos sin un cambio sustancial en la gestión del agua. Por ende, la sequía se intensifica cada vez más como un síntoma alarmante de un problema tan complejo como es garantizar el acceso al agua.

Hasta el 15 de abril, el 99.9 por ciento del estado se encontraba en algún grado de sequía; el alto noroeste, así como los ríos Yaqui, Mátape y Mayo, son las zonas más golpeadas por la ausencia de lluvias. Dicho de otra forma, de los 72 municipios que hay en Sonora, 11 presentan sequía moderada y 61 sequía severa, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El problema de la sequía en Sonora afecta a toda la población

De la región Pacífico Norte, Sonora junto con un pedazo de Chihuahua, el 46.2 por ciento está en anormalmente seco; 47.1 presenta sequía moderada; 5.9 sequía severa y solamente el 0.2 no presenta afectación. En el caso de Sonora como tal, 0.1 por ciento está anormalmente seco; 41.1 tiene sequía moderada y 58.8 sequía severa.

Por otro lado, hasta el 20 de abril, el sistema de presas del estado presentaba sólo 20 por ciento de almacenamiento. El reporte de la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Noroeste de Conagua indica que cuatro de las nueve presas más importantes registran un porcentaje de almacenamiento de cero a 10 por ciento.

El nivel de las presas es: Álvaro Obregón, Oviachic, con 20%; Plutarco Elías Calles, El Novillo, con 29%; Lázaro Cárdenas, La Angostura, con 17%; Abraham González, Agua Caliente, con 93%; Adolfo Ruiz Cortines, Mocúzari, con 1%, Rodolfo Félix Valdés, El Molinito, con 13%; Abelardo Rodríguez, con 0%; Cuauhtémoc, con 8% y la Ignacio R. Alatorre, con 1%.

AGRICULTURA Y CIUDADES AFECTADAS

Es una realidad que el cambio climático retrasa la llegada de precipitaciones, pero no se le puede culpar del todo por la escasez de agua en Sonora. Durante años la nula inversión en infraestructura hídrica, las concesiones a grandes empresas, como las mineras, y la sobreexplotación de los mantos acuíferos por parte de la agricultura y ganadería han propiciado una mala administración del agua.

Y es precisamente eso lo que hoy en día evidencia la intensidad de la sequía en la región. Para el investigador del Colegio de Sonora (Colson), Nicolás Pineda Pablos, existe una evidente falta de gestión integral por parte de Conagua, ello se refiere a que el recurso está mal distribuido entre agricultura, industria y ciudades. Y será la primera la más afectada por la falta de agua.

“Los efectos de la sequía tardan en llegar, es cuestión de observar las presas y la que más puede padecer es la agricultura, en el sur de Sonora hablamos de una agricultura superficial de riego, o sea que usa mucha agua, para que alcance mejor sería bueno reducir el consumo agrícola”.

En el Valle del Yaqui se han hecho algunos cambios a cultivos que consumen menos agua. Insisto, la primera afectada por la sequía será la agricultura, no las ciudades”.

Sequía en México

Pineda Pablos explicó a TRIBUNA que en todo el estado se puede dar la escasez de agua, y de los acuíferos, que serían la principal fuente para extraer agua, no hay estudios que digan realmente cuánta hay. Señaló que en Hermosillo este año, entre mayo o junio ya habría problemas por escasez y también en algunos municipios como Caborca, Nogales y San Luis Río Colorado.

“Los principales acuíferos que surten de agua a Hermosillo actualmente están sobreexplotados; en el caso de ellos se habla de un déficit cuando se extrae más agua de la que se recarga, teóricamente solamente se les debe de extraer el agua que estos acuíferos recargan por año, pero por ejemplo en el caso del de la costa de Hermosillo tiene un déficit como de 50 por ciento y los acuíferos de Mesa de Seri y La Victoria tienen déficit del 30 por ciento aproximadamente”, finalizó.

LIMITARÁ SEGUNDOS CULTIVOS

El director del Distrito de Riego del Río Yaqui, Humberto Borbón Valencia, señaló que las condiciones no son tan alentadoras en cuanto a las lluvias y ello limitaría los segundos cultivos. “Ojalá que las condiciones de lluvia no sean tan drásticas ahora y tengamos también una recuperación, pero de no ser así tendremos que restringir hectáreas de riego en el valle”.

Explicó que actualmente hay 220 mil hectáreas, y se podría restringir hasta el 60 por ciento de la superficie, es decir más de 100 mil hectáreas podrían quedarse sin riego por falta de agua. “De no ser favorable tendríamos que entrar en este proceso de restringir los riegos lo que nos afectaría en la economía de los seis municipios que forman parte del Valle del Yaqui: Cajeme (que tiene la mayor parte), Bácum, San Ignacio, Navojoa, Etchojoa y Benito Juárez”.

Mientras que los segundos cultivos de verano, no se tiene contemplado autorizarlos, ni con bombeo; “se reservará ese bombeo para el inicio del próximo ciclo, para usarlo para los cultivos de agosto y septiembre como el caso de las hortalizas”.

