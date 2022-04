Movilidad en Sonora: Infraestructura deficiente pone en peligro la vida de los usuarios

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- Durante años los sonorenses han padecido de la mala movilidad como consecuencia de una infraestructura deplorable, leyes ambiguas y la creciente urbanización sin planeación. Sonora registra un rezago considerable, ya que peatones, ciclistas y usuarios del transporte, no cuentan con las condiciones necesarias para desplazarse, lo que también pone en riesgo su vida y merma la calidad de vida que deben de tener.

Todo esto ha frenado el desarrollo de ciudades tan importantes como lo son Hermosillo, Cajeme, Guaymas y Navojoa, que pese a ser de las más importantes de Sonora se están quedando atrás. La mala movilidad no solo afecta el que no llegue una nueva empresa a la región y que los trabajadores no tengan cómo llegar a ella por el deficiente transporte, sino que también hace que los accidentes viales vayan al alza de una forma exorbitante.

Vialidad en Sonora

CIUDADES ANTIPEATONES

Comenzando con algo tan básico como lo son las calles, banquetas, rampas y buenas señalizaciones un simple recorrido por las calles principales de cualquier ciudad demuestra que hace años ningún gobierno ve por repararlas o darles mantenimiento. El arquitecto Hugo Moreno Freyding considera que hay poca disponibilidad de banquetas y rampas para personas con alguna discapacidad, y las pocas que existen en su mayoría, se encuentran en malas condiciones.

El especialista en movilidad sostenible considera que a pesar de que se ha avanzado poco a poco en el tema, actualmente existe un rezago importante en el desarrollo urbano.

Ha habido algunas políticas públicas, se ha estado avanzando en la materia hablando del modo legislativo digamos, inició con la Ley General de Asentamiento Humanos, la cual se publicó en 2016 y en ésta se habla de una serie de elementos que prioriza la jerarquía del espacio público y en el cual se privilegia a las personas con discapacidad y peatones”, señaló.

Sin embargo, aclaró que lo establecido en dicha legislación no se está cumpliendo.

Esta situación se ve especialmente en Guaymas que pese a ser una ciudad relativamente pequeña, la movilidad “es un desastre” especialmente para los peatones. Ángel Tominaga, integrante del Consejo Municipal de Discapacitados, expresó que tan solo en el Centro del Puerto no existen banquetas adaptadas para personas discapacitadas, como débiles visuales que tienen problemas al caminar, al encontrarse las aceras llenas de vendedores ambulantes o letreros de tránsito mal colocados.

TRANSPORTE PARA LLORAR

Otro problema de movilidad en el estado es la falta de transporte público de verdadera calidad. Para nadie es un secreto que el actual no cumple las necesidades de la población que no tiene la oportunidad de tener un automóvil. La situación es tan compleja que el ciudadano debe decidir pagar un autobús costoso, sin aire acondicionado y con horarios de espera demasiado altos o tener que usar aplicaciones, que a la larga provocarán que el poco sueldo que gana no alcance.

Y esta situación se vive en Navojoa, que se podría decir que es el municipio que peor calidad de movilidad tiene, entre las ciudades con más de 100 mil habitantes; esto debido a la falta de transporte público y privado, además de mantenerse constantemente paralizada, por el paso del Ferrocarril. Según la Dirección de Transporte Municipal, durante los últimos cinco meses, Navojoa registró una reducción del 90 por ciento, en la flotilla de camiones urbanos, mientras que el transporte privado como los sitios de taxis, se redujeron en un 60 por ciento.

Durante el último mes, la Dirección de Transporte Estatal logró incorporar siete camiones urbanos más, sin embargo, aún se mantiene un déficit del 72, registrando sólo 15 camiones para cubrir las 54 colonias y trasladar a más de 12 mil usuarios al día. Sin embargo, de los pocos camiones, taxis y vehículos de plataforma digital, ninguno de ellos se encuentra habilitado para transportar a una persona con discapacidad motriz, lo cual violenta sus garantías individuales.

La misma situación ocurre en Cajeme, donde el transporte público hace que el pasajero viva un verdadero calvario; la disputa que mantienen concesionarios con los taxis ruleteros no ha hecho más que abonar al descontrol lejos de solucionar el problema de movilidad. Otro problema es que a pesar de que la tarifa es de 8 pesos por viaje, los usuarios denuncian que en las rutas 1, 5, 8, 7 y 9 cobran 9 pesos o más. En este municipio se ha perdido tanto el control sobre el transporte público y se ha regulado tan poco la movilidad enfocada en la seguridad ciudadana que en el mismo transporte público se han cometido asesinatos en las unidades.

CICLISTAS SIN SEGURIDAD

Aunque las ciclovías llegaron como una promesa de mejorar la calidad de vida y la movilidad, esto no ha sido así principalmente. En el caso de Hermosillo es por dos factores: la falta de cultura y la mala planeación de la estructura. No solo es común ver que los automóviles invaden el carril con facilidad sino que los accidentes están a la orden del día. Alfonso López Villa, integrante de la agrupación Vigilantes del Transporte, consideró El pasado 5 de abril fue aprobada por el Senado de la República la Ley de Movilidad y Seguridad Vial. Está integrada por 82 artículos y señala principios como jerarquía de movilidad, derechos de las víctimas de siniestros de tránsito y sus familiares. Se pretende que el peatón tendrá la preferencia sobre el automóvil. A pesar de los programas implementados y promesas de mejorar la infraestructura, en el estado el tema de la movilidad en general continúa siendo deficiente y poco sustentable, lo que repercute en el desarrollo de las principales ciudades de la entidad y la calidad de vida de los habitantes. que no existen condiciones de seguridad ni para peatones ni para quienes optan por el uso de la bicicleta como medio de transporte, por lo que se debe impulsar la pirámide de movilidad, que pone en lo más alto al peatón y al ciclista y deja a lo último a los automóviles.

“Que las inversiones que se realicen, tanto gobierno federal, estatal o municipal, que empiecen por arreglar las banquetas, instalar rampas para discapacitados, ampliar y delimitar las ciclovías, hacer carriles confinados y que el ciudadano tenga más opciones de movilidad, entonces tendrá un impacto muy fuerte”. Detalló que también se deben hacer modificaciones a la Ley de Tránsito, y sancionar a los automovilistas que se estacionan sobre la banqueta, así como desincentivar el uso del automóvil y modificar el transporte urbano.

Para Alma Angelina Gutiérrez Millán, integrante del colectivo Mujeres en Bici HMO, se debe implementar un enfoque de vialidad segura que garantice el cumplimiento de dicha Ley en su objetivo prioritario; “la protección de la vida y la integridad de las personas en sus desplazamientos diarios y en el disfrute y uso de las vías públicas”.

La activista subrayó que se debe sancionar el no cumplimiento de dicha regulación, ya que actualmente es común observar accidentes y percances viales, hechos que hablan de la poca responsabilidad de quienes están detrás del volante.

ACCIDENTES, LO NORMAL EN SONORA

El otro punto clave y que evidencia la falta de infraestructura para una movilidad adecuada son los accidentes automovilísticos. La situación de las calles, donde Sonora tiene a las dos ciudades con más baches del país (Cajeme y Hermosillo), la falta de señalizaciones, los semáforos que no sirven y las reglas de tránsito obsoletas han provocado que año con año los accidentes vayan al alza, esto no solo ha cobrado la vida de automovilistas también la de peatones y ciclistas.

De 2016 a 2020 se han registrado 74 mil 527 accidentes de tránsito terrestre en todo el estado, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En municipios como Cajeme que los semáforos no sirvan y que sean de tres generaciones han multiplicado estos percances viales. Eduardo Soto Arganza, excomandante de Tránsito y coordinador del Escuadrón Vial Independiente, opinó que los casos de accidentes viales son una problemática que no se ha podido controlar ni minimizar, y que tras el incremento de aforo vehicular después de las restricciones por pandemia, los conductores han dejado en gran medida las precauciones que resultan básicas.

