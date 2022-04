Sonora: Cobros de agua por Eroagua causan disputas legales con empresas

Comparta este artículo

Sonora.- Los cobros que está realizando EroAgua por el consumo de agua no facturado ya levantaron ámpula entre los empresarios de Cajeme. PepsiCo y Gamesa quienes, según el Ayuntamiento, adeudan 94 millones de pesos interpuesto dos amparos contra la medida.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El alcalde Carlos Javier Lamarque Cano explicó que la cantidad que adeudan PepsiCo y Gamesa (empresas que forman parte del mismo corporativo) corresponde a los últimos 5 años. Dijo que después de que se notificó sobre sus adeudos se procedió a cerrarle la descarga del agua, razón por la cual la dirección de ambas empresas sostuvo pláticas con el munícipe en las afirmó verse afectado por la situación.

Derivado de los diálogos entre ambas partes, se restauró la descarga del agua; “sin embargo, solamente pasaron pocos días desde que se restauró la descarga cuando la empresa decidió ampararse. Entonces vemos que no hay una disposición para el diálogo, sabemos la importancia que tiene esta empresa pero tampoco queremos que abuse, Todas las empresas deben de pagar sus servicios”, aseguró Lamarque Cano.

Cobros al agua traen disputas legales en Cajeme

Recordó que se toman en cuenta consideraciones y si es necesario se llevan a cabo algunos ajustes para llegar a un acuerdo de pago con las empresas, debido a la situación que vive actualmente el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc).

No queremos ser inflexibles y no es cacería de brujas, es un intento de regularizar la situación del agua. Hay colonias donde simplemente no hay agua potable y se tiene que rehabilitar el sistema de alcantarillado pero para ello se requiere de recursos”, dijo.

Sobre las causas por las que no se realizaron estos cobros a las empresas en administraciones municipales anteriores por parte del Oomapasc, el munícipe dijo no tener información.

Pueden ser diferentes razones, pero así como ese caso hay muchos otros donde hay una situación irregular de consumo de agua no facturado y solamente se está tomando en cuenta lo que no se ha pagado en los últimos 5 años”, explicó.

TRIBUNA buscó alguna postura por parte de la empresa PepsiCo respecto a los cobros que se le están realizando a la empresa por parte de EroAgua. Sin embargo, no recibió ninguna respuesta.

CANACO PREVÉ AMPAROS

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) también tomaría como medida el ampararse contra EroAgua. Su presidenta Ivonne Llamas Asencio dijo considerar apropiado que el organismo ampare a todos los afiliados en caso de que se vean afectados por esta situación.

Respecto a si hasta el momento se han reportado quejas por parte de los negocios afiliados a la Cámara o si se les ha cortado el servicio del agua potable, la presidenta dijo no tener información al respecto.

Información sobre cobros del agua en Sonora.

SIN AVANCES EN NAVOJOA

En el Mayo donde EroAgua causó inquietud en el sector hotelero, poco se ha avanzado debido a que las negociaciones entre la empresa y los más de 23 hoteles se encuentran detenidas, sin que se haya registrado algún corte del suministro.

“No hemos llegado a algo definitivo, ojalá que lleguemos a un buen arreglo, ya que estamos conscientes que se debe mejorar el servicio del agua, pero no es culpa de nosotros, es culpa de las malas administraciones; pero estamos viendo la manera de apoyar a Oomapasn”, indicó Martín Bernardo Soria Rivera, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV). Señaló que el Sector Hotelero ha mantenido más reuniones con las autoridades y el despacho fiscalizador; sin embargo, hasta el momento no existe una amenaza real de corte, por lo que no han considerado la opción de buscar algún amparo jurídico.

Puntualizó que están a favor de una verdadera fiscalización del consumo del agua, pero no de la manera en que lo realiza la empresa Ero Agua, debido a que consideran que las tarifas determinadas son en base a estimaciones, al no contar con medidores de agua adecuados.

Fuente: Luis Robles y Javier Zepeda