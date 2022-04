¡Alerta ecológica! Pudrición Texana amenaza las áreas verdes del municipio de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Vecinos de las colonias aledañas al bulevar Rafael Ramírez, han externado su preocupación por la muerte de varios árboles de este importante ‘pulmón verde’ de Cajeme a causa de un hongo causante de la enfermedad conocida como ‘Pudrición Texana’, el cual desde hace algunos meses amenaza la vida de los árboles del lugar.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Germán Pablos Tirado, ambientalista y presidente de la Fundación Ambiental del Valle del Yaqui, explicó que la presencia de este hongo, se concentra en el tramo del bulevar comprendido por las calles Zacatecas y Chihuahua, aclarando que, aunque no se limita a esa área determinada, sí tiene mayor presencia ahí que en otros puntos de Ciudad Obregón.

Desafortunadamente, esta enfermedad no es tan común, no se conoce un fungicida específico para matar al hongo causante, por lo que podemos decir que no hay una cura para eliminarlo, como asociación hemos intentado mantener la reforestación con especies que sean resistentes a esta enfermedad, como nativas como el mezquite, palo verde o tepehuaje se defienden mejor del hongo, a fin de compensar la pérdida de árboles", detalló.