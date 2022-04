María exige justicia para su hija Paola; señala negligencia médica en IMSS Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Septiembre de 2017 es una fecha que está grabada en la memoria de María de los Ángeles Contreras. Su hija Paola de 29 años sufrió una convulsión, situación que la llevó a consulta médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Obregón, donde "sin un estudio adecuado", se le diagnosticó como ataques de ansiedad, siendo hasta 2019, cuando mediante una tomografía se confirmó la presencia de un tumor en el cerebro.

Tras una cancelación de la cirugía, al no considerarse de urgencia su caso, fue operada y contra el protocolo, despertada a los días de la operación, situación que derivó en un paro cardiaco que le ocasionó muerte cerebral, posteriormente a María le informaron que tras un tercer paro no pudo ser regresada a la vida, y tras pedir los estudios, estos "habían desaparecido".

Por los anterior, María de los Ángeles, inició una demanda por negligencia médica contra el IMSS, argumentando que, por malas prácticas del personal de salud, a su hija Paola la "mataron" en dos ocasiones, y pese al dolor que conlleva el iniciar este proceso, decidió interponer la denuncia, a fin de que se tomen cartas en el asunto y evitar que esto se repita.

Yo decidí llevar hasta el final la demanda, porque no es justo lo que hicieron con mi hija, no quiero que nadie más tengo que vivir esto, ella tenía planes de boda, el trabajo de sus sueños, y por una mal diagnóstico en un tumor en el cerebro le truncan la vida, y el ver que me ponen trabas, para que desista, por mi falta de dinero y de salud no es justo", declaró en entrevista con TRIBUNA.