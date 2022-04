Don Justo realiza trabajos de mejoramiento urbano en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Ante la falta de atención por parte del ayuntamiento en la reparación de las vialidades de las calles del fraccionamiento Urbi Villa del Rey, el ciudadano Justo Bravo Ponce, optó por cuenta propia el tapar los baches en beneficio de la propia ciudadanía.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Tengo 64 años, ya no me dan trabajo en cualquier parte, por lo cual, ante la necesidad de ingresos, y el ver que la calles están en mal estado, decidí salir a recuperar las vialidades, sin tener que estar dependiendo a que el municipio acuda y al mismo tiempo obtener algún ingreso que los propios vecinos me aportan de manera voluntaria", detalló Bravo Ponce.