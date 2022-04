Precio de las tortillas incrementa hasta un 18% en Cajeme; estos son los motivos

Ciudad Obregón, Sonoro.- El encarecimiento de los granos por el conflicto bélico en Europa así como la inflación en el país están provocando que productos como la tortilla aumenten constantemente su precio, llegando a registrar un aumento en el costo por kilo desde 1 a 5 pesos en tortillas de maíz, mientras que, en el caso de las de harina de trigo, estas han reportado un incremento de 10 a 15 pesos.

A través de un recorrido realizado por TRIBUNA a diferentes establecimientos de la ciudad, se pudo constatar que el precio en las tortillas de maíz varía de 15 a 25 pesos por kilo, mientras que en el caso de las de trigo estas oscilan entre 45 a 52 pesos el kilo, incrementos del 10 al 18 por ciento con relación a sus precios anteriores.

Blanca Martínez, empleada en un comercio de venta de tortillas, señaló que debido al incremento de los insumos tuvieron que incrementar el precio del producto pasando de 38 pesos por kilo a 45 pesos.

Por su parte, Pedro García, dueño de una tortillería, compartió que en su caso ha mantenido el precio de las tortillas, con la finalidad de no perder clientela, sacrificando la ganancia que pudiera llegar a tener.

En mi negocio vendemos además otros artículos, por lo cual busco la manera de compensar los precios, no me conviene subir los precios, porque dejaría de vender, pero si la situación continúa así, no quedará de otra que vender más caro", comentó.