Se incrementan reportes a Bomberos por ataques de abejas en Etchojoa; piden no molestarlas

Etchojoa, Sonora.- El Departamento de Bomberos de Etchojoa recibe hasta cinco llamadas al día por emergencias de ataque de abejas, reportó el director de Protección Civil y comandante de Bomberos.

Reynaldo Amarillas Meza detalló que en el caso más reciente, unas abejas secuestraron a una familia en su domicilio en la comunidad de Las Cruces por espacio de ocho horas.

Explicó que con ayuda de trajes especiales lograron retirar a las abejas, sin que nadie resultara lesionado: "Tuvimos que hacer los trabajos por la noche porque es más fácil la maniobra para nosotros, afortunadamente no hubo personas lesionadas".

El funcionario agregó que durante esta época del año se presenta la floración de la vegetación, lo que provoca aumenten los reportes; además, pidió a la ciudadanía no molestar a los insectos, pues solo cumplen con su proceso de migración.

"Si no las molestamos y no les demostramos miedo no nos van hacer nada, hagan el llamado al 911 y nosotros procederemos a retirarlo a la brevedad posible", mencionó.