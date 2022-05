En Ciudad Obregón divide opiniones el quitar el uso obligatorio del cubrebocas

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que el mandatario estatal, Alfonso Durazo, en rueda de prensa informara que se derogará la ley que determinó como obligatorio el uso de cubrebocas en Sonora, se ha generado un debate entre la ciudadanía, con opiniones en contra y a favor de la medida.

Aun cuando el secretario de Salud en Sonora, José Luis Alomía, explicó que seguirá vigente la recomendación de utilizar cubrebocas a las personas que no se han vacunado, debido al riesgo de complicaciones que pudieran padecer en caso de contagio por Covid-19, existen personas que cuestionan la iniciativa.



Lorena Ruiz Gastélum, estudiante, consideró que, si bien los contagios bajaron, el eliminar lo obligatorio de la medida, pone en peligro a las personas vulnerables.

Es molesto el usar cubrebocas, lo sé, pero da una confianza el saber que la gente debe de portarlo, aunque no se respeta en muchos lugares, en mi casa convivo con mi madre que no ha salido desde que inició la pandemia, tiene la vacuna, pero también enfermedades crónicas, por eso sus hijos nos cuidamos a detalle, por ella, para no transmitirle la enfermedad que podría llegar a ser mortal para ella", compartió.

En contraparte, Arturo Corral Rivero, comerciante, declaró, que es una buena medida, ya que manda un mensaje claro por parte de las autoridades de que se está superando la pandemia.

"Quedará ya en cada uno si desea usarla o no, en lo personal, me parece buena medida viéndolo por parte del negocio, es decir, mucha gente, evitaba ingresar a comprar al no portarlo, con esto creo tenemos más oportunidad de ventas, además existen sectores de la población que no toleran su uso, como el caso de los niños", dijo.

