A un año de su muerte, las últimas palabras de Abel Murrieta permanecen vigentes

Ciudad Obregón, Sonora.- Como si las hubiese dicho ayer, las palabras de Abel Murrieta resuenan en el templo de la historia: sus ideas perviven por aquellos a los que convenció, por los que hizo reflexionar y por aquellos a los que alertó.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Seguridad FGJE asegura hay avances en el caso de Abel Murrieta: "No hemos quitado el dedo del renglón"

En la última entrevista que concedió, un par de días antes de su cobarde asesinato, Murrieta, entonces candidato a la presidencia municipal de Cajeme, dejó varias reflexiones que, a un año, siguen vigentes y representan el análisis concienzudo de quien supo tener la virtud del vaticinio.

Recuperamos la entrevista para decir alto y claro: Abel, tenías razón. Tenías razón en expresar preocupación por las condiciones del municipio, tenías razón en señalar con precisión que el problema que habría que erradicar era la corrupción en el entramado político y social.

No dejo de reconocer que la mayor parte de la gente en este momento está totalmente desconfiada, esta incrédula, no tiene confianza en ningún proyecto propiamente", argumentaba entonces, pero como si hablara del presente, donde la ciudadanía si en algo vive es en la zozobra.

La seguridad

Si había un tema que le apasionaba era la seguridad; como exfiscal general del estado, Murrieta no sólo desarrolló un proyecto que dio resultados tangibles, sino que dejó precedentes por un modelo que siempre se sometía a mediciones, porque “lo que no se mide, no sirve", dijera.