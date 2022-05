Por cobros "excesivos", sector empresarial de Navojoa se une en contra de Ero Agua

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- El Sector Económico y Social de Navojoa alzó la voz en contra de la empresa fiscalizadora del consumo del agua potable y drenaje, la cual pretende realizar cobros retroactivos por hasta 5 años; el Sector Empresarial considera que no existe formalidad ni claridad en el proceso de cobro, por lo que no descartan iniciar un proceso judicial en contra de Ero Agua.

Hasta el momento, la empresa Ero Agua ha realizado dos notificaciones de cobro en el sector hotelero, por sumas que ascienden a más de 1 millón 500 mil pesos, por lo que las empresas afectadas buscarán la manera de ampararse, debido a que consideran que el dictamen no ha sido fundamentado, además de carecer de cualquier tipo de respaldo técnico.

LA DENUNCIA

En conjunto, el Consejo Económico y Social de Navojoa (Cesnav), así como los organismos empresariales, como la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), entre otras agrupaciones, emitieron su posicionamiento en contra de Ero Agua.

No estamos de acuerdo en la ilegal aplicación del programa de retroactividad para el cobro del servicio de agua y en el actuar del Organismo", se indicó.

Precisó que el sector empresarial en Navojoa ha pagado hasta el momento, las cuotas que ha impuesto el Organismo Operador del Agua y no en base a negociaciones como se ha querido hacer ver; si no en base a criterios establecidos por el mismo Organismo Operador a lo largo de los años.

Estamos convencidos que el camino a seguir, es el cobro del servicio medido, por lo que invitamos a Oomapasn a trabajar en equipo para lograr este objetivo; Pero consideramos que contamos con el personal técnico y financiero para realizar este diagnóstico, sin la necesidad de pagar cantidades estratosféricas como lo es el 35 por ciento de lo recaudad a despachos externos, los cuales no tienen ningún interés en Navojoa", puntualizaron.

Dentro del listado de inconformidades, precisaron que no existe morosidad o cartera vencida en los afectados, además de que no existe una justificación clara en la cantidad a pagar, pero sobre todo, que este programa es una réplica de otros Estados o municipios, el cual, no se puede considerar como un modelo exitoso, debido a la existencia de procesos jurídicos, incluso con resultados en contra de los organismos operadores.

