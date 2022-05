Cajeme: Padres del jardín de niños 'Lombardo Ríos' piden destitución del conserje

Esperanza, Sonora.- Denunciando actitudes violentas por parte del intendente del jardín de niños 'Lombardo Ríos', ubicado en la ampliación del fraccionamiento Villa California Alameda, al sur de la comisaría de Esperanza, la mañana de este martes, padres de familia tomaron las instalaciones.

La intención de los tutores es que las autoridades educativas atiendan la exigencia de retirar al hombre de su puesto, ya que aseguran los manifestantes que se le ha reportado en varias ocasiones sin que se tenga una respuesta.

Estamos esperando que lo quiten porque no queremos que llegue a escalar el problema y algún niño sea violentado, en varias ocasiones ha agredido verbalmente a las maestras, no es la primera vez que ocurre esta situación, ya lo habían cambiado de una secundaria por las mismas razones, y no es justo que tengamos que estar con el miedo", declaró una madre.