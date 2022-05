Tehuelibampo: El lugar 'prohibido' que hoy atrae al turismo en la región del Mayo

Navojoa, Sonora.- ‘Agua Azul’, el Eco-Museo de Sitio en Tehuelibampo, durante siglos fue un lugar prohibido para los pobladores de la Región del Mayo, lo cual provocó que este santuario indígena permaneciera oculto por más de 300 años, hasta su descubrimiento a inicios del año dos mil; por lo que hoy busca ser uno de los principales lugares turísticos en el Sur de Sonora.

Ubicado a más de 32.5 kilómetros de la cabecera municipal de Navojoa, en las márgenes del Río Mayo en la comunidad de Camoa, se encuentra el hoy museo de sitio descubierto por Lombardo Ríos Ramírez, profesor y arqueólogo de Navojoa, quien decidió iniciar el proyecto en el año 2001, para conservar los más de 107 petroglifos que ilustran los orígenes y la cosmovisión de la etnia yoreme mayo.

SU DESCUBRIMIENTO

Lombardo Ríos, se encontraba trabajando en el salvamento de los fósiles de un mamut, en las profundidades de la sierra del Sur de Sonora, cuando su guía, un miembro de la etnia mayo, le confesó que había un lugar donde se encontraban ‘pinturas’ ancestrales, pero nadie se atrevía a visitarlos debido a la maldición que rodeaba el lugar.

Mientras que realizábamos ese salvamento, nuestro guía Víctor Valenzuela, me confesó que cuando era niño, su papá lo llevó a un lugar cerca de Camoa, donde arriba de un cerro se podía divisar unas pinturas; me emocioné y le pregunté ¿cómo eran las pinturas? Entonces las dibujó en el suelo y me di cuenta que se trataban de petroglifos, pero cuando le pedía que me llevara al lugar, su semblante cambió y no volvió a hablar de ello", recordó.