Con crisis económica y laboral, la vida somete a las nuevas generaciones en Sonora

Cajeme, Sonora.- José Izquierdo, Iván Delgado y Alejandro Ruiz son tres jóvenes que se sienten “abrumados” por su realidad; al cumplir los 18 años y salir de la universidad se encontraron con un mundo lleno de burocracia, trabajos mal pagados, sueldos que no alcanzan y servicios a costos excesivos.

Este sentimiento ya es generalizado en los millennials, una generación que aunque es comúnmente calificada como “perezosa, poco preparada y sin aspiraciones” están tratando de salir adelante con una economía cada vez más fracturada por diversas cuestiones.

En entrevista con TRIBUNA estos jóvenes comparten su experiencia sobre la vida laboral, lo poco qué alcanzan para ahorrar, las limitaciones que encuentran en su camino y el desengaño que vivieron al darse cuenta que ejercer su carrera no sería tan fácil como lo esperaban.

La vida somete a jóvenes en Sonora

Iván Delgado, quien egresó de la universidad hace dos años como licenciado en educación, explicó que él tenía altas expectativas de poder trabajar para lo que estudio pero no ha sido así.

Pensaba que saliendo podría ejercer mi carrera desde abajo e ir subiendo, pero desafortunadamente tuve dificultad para colocarme”.

El joven se encuentra laborando en dos lugares que no tienen nada que ver con su carrera, aunque se siente “agusto”, profesionalmente realizado no está. “En segundo lugar hay que mencionar que los salarios que se ofrecen son muy bajos, tal vez para una persona que no tiene hijos puede parecer suficiente pero no es así”.

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) demuestra que sí hay una diferencia salarial que afecta a los millennials, pues mientras el ingreso corriente personal entre los jóvenes ascendió a siete mil 251 pesos mensuales; el de los miembros de la generación X (35-40 años) fue de ocho mil 141 pesos mensuales.

EL RETO DE ENCONTRAR TRABAJO

Para los millennials lo complicado no sólo es encontrar trabajo sino hallar uno con buenas condiciones, esto sin tener que migrar de su hogar. De acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sólo el 22 por ciento de los millennials tiene empleo formal mientras que 78 por ciento trabaja en condiciones precarias.

De eso da cuenta José Izquierdo quien está intentando ingresar al mundo laboral de acuerdo a su profesión pero cada vez le es más difícil. “En primer lugar el mayor reto que he encontrado es que no hay mucho trabajo para los profesionales, normalmente tienes que insistir mucho o entras porque tienes familiares”.

Aseguró que la única opción que les queda, a algunos, es emprender, lo cual no es nada fácil ya que no perciben prestaciones ni un sueldo seguro en un inicio. “Aquí en Obregón pasa algo muy curioso, mientras que no puedes tener un trabajo como profesional tampoco puedes como obrero, en mi caso me han negado muchas veces trabajos que no son de mi carrera por tener título profesional”.

Por su parte, Alejandro Ruiz, de 26 años de edad, habló sobre el poco conocimiento sobre la vida laboral que se ofrece en las universidades. “Es triste lo que nos tocó a nosotros, a veces uno ya no puede ni crear antigüedad en las empresas por los contratos temporales”.

El joven reclamó que hay muy poca información sobre la Afore o el SAT. “Otro aspecto es que nosotros tampoco vamos a tener pensiones mientras que en la universidad jamás te preparan sobre temas tan importantes como Afore, ni los impuestos”.

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) revela que de 2018 a 2021 la población de 18 años y más con tenencia de cuenta para el retiro o Afore disminuyó de 39.5 a 39.1 por ciento, lo que tiene relación con la poca educación financiera que tienen las nuevas generaciones.

Es hasta que entras a una empresa cuando te empiezan a hablar de estos temas y es como un balde de agua que te cae de golpe. La verdad considero que debería de haber un poco más de educación financiera o sobre la vida laboral al momento de estudiar una carrera”, finalizó Ruiz.

