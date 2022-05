Desapariciones en Sonora: Víctimas responden por sí mismas a palabras de AMLO

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- “Ningún gobierno se había ocupado de los desaparecidos como ahora”, justificó Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras ser cuestionado sobre la grave crisis que enfrenta México y que con su gobierno ha incrementado en un 30 por ciento.

Las cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno) llegaron el lunes a más de 100 mil personas desaparecidas, una tragedia que resume la epidemia de violencia que vive el país.

Aún así el presidente considera que la cifra ha incrementado por el trabajo que ellos están realizando y culpa a los gobiernos anteriores. Sin embargo, una de cada tres personas desaparecidas se han registrado desde que asumió el poder.

Es decir, 31 mil 533 personas han desaparecido desde el 2018. “¿A qué se atribuye el incremento?”, le cuestionaron, “puede ser que los buscamos y que antes no. Es algo parecido al feminicidio”, respondió López Obrador.

“Antes no se consideraba como un delito con esas características el asesinato de mujeres y a partir de que llegamos se comenzó a clasificar”, explicó. Cabe señalar que desde 2018 a la fecha, ocho mil 677 mujeres han desaparecido.

Respecto al reclamo de familiares de desaparecidos por no reunirse con ellos, AMLO dijo que existe un compromiso con ellos. “Siempre me he reunido con ellos. (...) y es un asunto de convicciones. Nosotros no somos falsos”, dijo.

VÍCTIMAS CLAMAN POR ATENCIÓN

Lo dicho por el presidente resulta un doble discurso, ante la prensa promete reunirse con los afectados, pero los colectivos de búsqueda viven otra realidad. Como las Madres Buscadoras quienes piden, desde el 4 de enero, una reunión con él.

El presidente López Obrador no cumple. Miente para salir de paso”, señaló Cecilia Flores, líder de las Madres Buscadoras. “Desde antes de su gobierno yo ya buscaba a mis hijos. Que le quede claro”.

La activista ha reclamado que el presidente proteja a los delincuentes pero no a los desaparecidos. “Dije que vamos a desistir en Madres Buscadoras de buscar a López Obrador, él ya dio muestra de su postura sobre nosotras y el crimen organizado”.

En medios nacionales, la directora de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Lisa Sánchez, resaltó que las desapariciones son el “delito perfecto” por los altos niveles de impunidad; en el país sólo hay 35 sentencias condenatorias.

Y destacó que el presidente se ha negado a reunirse con las víctimas, “se ha negado con el Movimiento Nacional de Víctimas, con las Madres Buscadoras y ha negado que en México exista un problema”.

Sus declaraciones son respaldadas por el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, organismos de la ONU, quienes califican de “tragedia desgarradora” lo que sucede.

“Más de 100 mil personas desaparecidas registradas oficialmente en México es una tragedia desgarradora. La cifra habla por sí sola y es una advertencia inequívoca”, refirieron. Los expertos señalaron que la magnitud puede incluso ir más allá.

“Las desapariciones continúan ocurriendo a diario en México, reflejando un patrón crónico de impunidad”. Y es que en promedio 15 desapariciones se registran todos los días en México.

SONORA EL SEXTO LUGAR

La crisis no es ajena al estado, pues desde 2006 a la fecha más de cuatro mil 141 personas han desaparecido; Sonora es el sexto estado del país con la mayor cantidad de desapariciones de personas.

Desde 2017 las desapariciones en el estado no han dado tregua, al punto que Hermosillo se encuentra entre los municipios donde la desaparición de mujeres tuvo una “explosión” al pasar de 35 en 2016 a 105 mujeres desaparecidas en 2017.

Históricamente los municipios que más casos registran en el estado son: Hermosillo, Nogales, Cajeme, Agua Prieta y Guaymas, donde se concentra más de la mitad de las desapariciones totales.

Fuente: Staff