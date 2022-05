Aún sin multas a camioneros por no encender servicio de aire en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Pese a que el delegado de Transporte en Cajeme, Obed Alonso Chavira Guzmán, diera a conocer que ya se había detectado el incumplimiento del servicio de aires acondicionados, en el transporte público, incumpliendo el reglamento de Transporte, y se tomarían acciones en consecuencia, los concesionarios apuntan que no se han presentado multas y solo han sido amonestados.

Bernardo Beltrán, concesionario de transporte público, explicó que no se ha tenido un acercamiento por parte de las autoridades, a fin de conocer y buscar una solución al rezago que actualmente presentan las unidades, pero que, si los han amonestado por el incumplimiento del reglamento, sin llegar aún a presentar alguna sanción.

Nos han levantado actas, hasta ahorita ninguna multa, pero, en cuanto empiezan creo que se detendrá el servicio, porque o pagamos multas, o cargamos diésel; tampoco nos han dicho cuantos días nos dan para responder la amonestación, pero, aún así, apuesto a que el 99 por ciento de los camiones que circulan en Obregón, no tienen la infraestructura para el servicio del aire, además que no se tiene el recurso ni para hacerlos funcionar en caso de tenerlos", detalló.

El concesionario, agregó que la delegación del transporte, no tiene interés en dar una solución, argumentando que aun cuando, se tienen convenios para apoyar al transporte local, no se ha cumplido. “No quieren que les cueste nada, tenemos firmado el convenio del apoyo por un diferencial de tarifa, con el cual no han cumplido, cada unidad por turno consume 2 mil 800 pesos de diésel, y salimos justos, para pagar al operador y comprar llantas cuando se requiere, pero sin los apoyos del estado, no podemos hacer más”.

Mantienen postura. Finalmente, explicó que como gremio y ante la falta de intención de diálogo, harían manifestaciones de inconformidad, en caso de que se multe a algún operador por no tener prendido el aire acondicionado. “No se puede exigir lo imposible, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, y buscamos poco a poco brindar un mejor servicio a los usuarios quienes son los verdaderos afectados”.

Caber recordar que el delegado de transporte en Cajeme, advirtió que en primera instancia se amonesta a quienes estén fuera de la norma y en caso de no atender lo indicado, se aplicarán las sanciones; mismas que serán de al menos 100 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), lo cual representa aproximadamente 9 mil 622 pesos.

