Cajeme: Ciudadanía da limpieza y mantenimiento a parques abandonados por autoridades

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Ante las pocas acciones que realizan las dependencias municipales de Cajeme encargadas de dar limpieza y mantenimiento a estas áreas, son los mismos habitantes de las diferentes colonias quienes se ven obligados a hacerlo.

Durante un recorrido realizado por TRIBUNA ciudadanos revelaron que parques como La Cuchilla o el parque del fraccionamiento La Joya, en Ciudad Obregón, se encuentran vandalizados, sucios y con distintas carencias, por lo que llamaron a las autoridades a tomar acciones.

"No hacen su parte"

Daniela Acosta, residente de la colonia México, dijo que la situación en la que se encuentra el parque La Cuchilla es deplorable. "Da lástima, no parece que tengamos autoridades porque solamente vienen a la larga y a lo mucho a limpiar. Ante esta situación algunos vecinos nos hemos reunido para limpiar este y otros parques como La Bombonera con nuestros recursos, pero no siempre podemos", dijo.

Alejandro Valenzuela, habitante de esta misma zona, aseguró que las autoridades no cumplen con el papel que les toca. "Hace unos meses nos organizamos para limpiar y las autoridades no vinieron ni a recoger las ramas. No hacen su parte pero nos cobran los impuestos", informó.

Aseguró que entre las acciones que algunos ciudadanos de la zona han realizado en el parque La Bombonera destacan la reparación de una de las llaves del agua que no servía y ante la falta de respuesta de las autoridades, una de las vecinas tomó acciones con sus propios recursos.

Alicia Soto, residente del fraccionamiento La Joya, mencionó que en uno de los parques una de las llaves se encuentra con fuga de agua, por lo cual los vecinos se organizan para pagar con sus propios recursos a un plomero, ya que tras las solicitudes que se han hecho a las autoridades nadie se ha reportado en el lugar. "A veces vienen para hacer limpieza, pero son muy contadas", expresó.

Cabe señalar que Indelfonso Lugo, representante de la Secretaría de Imagen Urbana, dijo en entrevista con TRIBUNA que la dependencia realiza acciones actualmente en la entrada norte y sur de Ciudad Obregón, mientras que algunos parques como el de La Cuchilla no muestran grandes avances debido a la delincuencia que hay en la zona.

Invitamos a todos los ciudadanos que tengan denuncias sobre estas áreas a que lo reporten a las autoridades para poder realizar acciones en ese lugar en específico y hacer una revisión. De momento nos mantenemos trabajando sobre todo en la limpieza de los parques", explicó el funcionario.

Fuente: Staff