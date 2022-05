Mientras algunos batallan por agua otros la desperdician, denuncian ciudadanos en Cajeme

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) comenzó a bajar la presión del agua en algunas colonias para mitigar el efecto de la sequía, ciudadanos de diferentes zonas del municipio afirmaron que ya han tomado medidas para no sufrir afectaciones; sin embargo, también denunciaron el mal uso del líquido.

Durante un recorrido realizado por TRIBUNA vecinos de las colonias Primero de Mayo y Miravalle expresaron que ante la medida tomada por Oomapasc se encuentran recolectando agua en cubetas por las mañanas, debido a que la presión baja en las noches; pero que aún así ven como algunos desperdician el agua mientras ellos batallan.

Denuncian mal uso

Martina Alvarado, habitante de la colonia Primero de Mayo, explicó que en su hogar ya iniciaron a usar cubetas para recolectar el líquido. “Desde que se anunció empezamos. La verdad es que hasta el momento no hemos tenido complicaciones por la baja presión pero esperamos que no lleguen a bajarla durante el día. Estamos ahorrando agua para no tener complicaciones en la noche”, dijo.

Por otro lado, aseguró que en otras zonas de esta colonia hay vecinos que sí hacen mal uso del agua. “Esto se me hace muy injusto porque ya se ha anunciado muchas veces que estamos en sequía y la gente parece que no quiere entender o cooperar”, mencionó.

Mauricio López, residente de la colonia Miravalle, también coincidió en que existen personas que hacen un mal uso del agua pese a las medidas que se han estado tomando por parte de las autoridades y la situación en la que se encuentra la región por la sequía.

Siento que debemos aplicarnos antes de que se ponga peor. Lamentablemente en algunas casas todavía se ve que se desperdicia el agua y de verdad les pedimos a todos que pongan de su parte, porque terminará afectándonos a todos", dijo.

Aplican sanciones

Luis Miguel Acosta, director general de Oomapasc, detalló a TRIBUNA que se han tenido buenos resultados con las medidas que se han estado aplicando en las colonias y aseguró que hasta el momento ya se han aplicado aproximadamente 20 sanciones por el mal uso del líquido vital.

Hay que aclarar que siempre se busca primero que los ciudadanos hagan conciencia por lo que se dialoga primero con ellos, lo hemos estado llevando a cabo de la mejor manera y hemos sido muy flexibles", explicó.

Para finalizar, el funcionario realizó un llamado a la ciudadanía para que tome acciones. “Tenemos que hacer conciencia a todos, porque es algo que nos importa a todos. El organismo hace un respetuoso llamado para que no se siga haciendo mal uso”, dijo.

Fuente: Staff