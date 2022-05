Acueducto Independencia: Agua de Hermosillo responde a acusaciones de Yaquis y Distrito de Riego

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Agua de Hermosillo respondió a las acusaciones que el Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY) y los integrantes de la etnia Yaqui han hecho después de que se prendió una tercera bomba del Acueducto Independencia, ambas partes acusaron que se estaba cometiendo una ilegalidad con tal acción y advirtieron de despojo del líquido.

Renato Ulloa Valdez, director de Agua de Hermosillo, admitió que si bien sí se prendió una bomba más, fue porque el nivel de la presa es tan bajo que se necesitó ejercer más presión para poder llegar a los mil 200 litros por segundo que están estipulados.

No se está sacando ni una sola gota más de agua, Agua de Hermosillo desde el 2013 está sacando la misma cantidad, en el mes de febrero bajó tanto la presa que las bombas que tenemos ya no nos permitieron sacar los mil 200 litros por segundo”, puntualizó Ulloa Valdez.

“Se nos cayó la producción a mil litros por segundo o sea perdimos la capacidad de extracción de 200 litros por segundo porque bajó mucho el nivel de la presa, como nos faltaban esos 200 litros por segundo estuvimos trabajando en conseguir una bomba que pusimos más abajo para volver a completar la cantidad”, sostuvo y negó rotundamente que se haya incrementado la cantidad de extracción de agua.

El Acueducto Independencia es una obra del Gobierno de Sonora, asegura Agua de Hermosillo. Crédito: Internet

Ante la solicitud de la cancelación del Acueducto Independencia, Ulloa Valdez mantuvo que la obra es operada por el Gobierno del Estado y no es un tema que competa a Agua de Hermosillo. “El acueducto lo opera y lo construyó el Gobierno del Estado, ese no es un tema de Agua de Hermosillo; a Agua de Hermosillo le corresponde cuidar el agua que tenemos”. Señaló que el tema de los juicios, la problemática con la etnia y la legalidad o no de la obra corresponden únicamente al Gobierno del Estado y a la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Para finalizar, Renato Ulloa Valdez, afirmó que no han sacado más agua ni están pidiendo más. “En el momento que suba la presa en el almacenamiento quitamos la bomba y nos volvemos a quedar en los niveles de extracción que tiene desde 2013”.

Fuente: Staff