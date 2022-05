Pobreza y hambre: Un problema lejos de erradicar en la Región del Mayo

Navojoa, Sonora.- Los bajos salarios, así como la falta de empleo en el Sur del Estado, provoca que el 47 por ciento de la población obtenga ingresos por debajo de la línea de bienestar, lo cual significa que su salario sólo rinde para acceder a la canasta básica y pagar los servicios; mientras que el 12 por ciento obtiene ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo, lo que significa que su salario sólo alcanza para llevar un poco de comida a su casa.

APOYOS NO ALCANZAN

En busca de erradicar el hambre, la Secretaría del Bienestar apoya económicamente a más de 38 mil adultos mayores, en las comunidades más vulnerables de la Región del Mayo, sin embargo este esfuerzo resulta insuficiente debido al alto precio de la canasta básica; tal es el caso de la señora Refugio de 78 años, originaria de la comunidad de Tesia, quien carece de acceso a una buena alimentación.

Yo dependo del apoyo de AMLO, toda ayuda se agradece, pero la verdad no me alcanza para comer bien y lamentablemente por mi edad ya no puedo trabajar fácilmente; Cuando me llega el apoyo alcanzo a comprar frijol, harina, tortillas y arroz, en eso se me va gran parte del dinero y pensar en comprar carne es imposible para mí", confesó.