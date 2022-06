270 mil cajemenses sufrirán falta de servicio de agua; estas son las colonias afectadas

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que el pasado 18 de noviembre de 2020, una rotura en la línea de conducción de agua cruda que surte a las plantas 3 y 4 del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas), afectara a más de 270 mil habitantes, la pieza de cople, que fue comprada en el extranjero, será colocada este día, por lo cual 93 colonias de Ciudad Obregón quedarán sin el suministro de agua hasta el próximo sábado.

Ante esta situación y pese a que los ciudadanos han previsto el desabasto, recolectando agua en contenedores, otros tantos desconocen que sufrirán de la falta de servicio lo cual vendría a afectar su rutina diaria.

270 mil persona sufrirán falta de servicio de agua en Cajeme

Voz ciudadana

Dulce Figueroa, residente de la colonia Beltrones, explicó que a fin de poder recolectar agua tuvo que gastar 200 pesos en cubetas, ya que no contaba con las suficientes para estos días. “Normalmente tengo una que uso para trapear, pero como trabajo, se me dificulta estar al pendiente de que pase la pipa, por lo cual tengo que juntar la más que pueda”.

José Luis, albañil residente de la colonia Nuevo Cajeme, explicó que, debido a la falta de agua, dejará de trabajar esos días, puesto que el encargado de la obra donde labora, les pidió que no fueran ya que no se puede avanzar en el proyecto. “Me toco la de malas, estaré al menos tres días sin trabajo, aunque juntemos agua, se necesita mucha para poder hacer la mezcla, así que mi patrón me pidió que lo aguantáramos”.

Aproveche estos últimos días con agua para lavar toda la ropa, y no tener ese pendiente durante la falta del servicio, también mandé a mis hijos a llenar el tinaco, y es que aquí en la Miravalle, ya de por sí, tenemos baja presión, y no siempre sube el agua, lo llenaron con cubetas y esperamos que no se alargue la falta de agua", compartió, Martina Cardona, ama de casa.

Por su parte Josefina, vecina de la colonia Villa Fontana, declaró que desconocía que no tendría el servicio, argumentando que en el primer comunicado su colonia aparecía como que solo tendría baja presión. “Creo que hizo falta que dieran información clara, en el Facebook leí que eran ciertas colonias, y ahora veo que son muchas más de las que habían anunciado”.

Carlos Bojórquez, empleado en una purificadora, señaló que desde el martes se ha incrementado la venta de agua purificada, lo cual podría mantenerse hasta el sábado, explicando que aún hay muchos vecinos que desconocen que no se tendrá el suministro por parte de Oomapasc.

Colonias afectadas por suspensión total del suministro de agua potable

Amanecer 1

Amanecer 2

Beltrones

Villa Guadalupe

Cajeme

Matías Méndez

Nuevo Cajeme

Real del Norte

Pioneros

L. Donaldo Colosio

Casa Real

Los Ángeles

Real Campestre

Vista Hermosa

Benito Juárez

Mirasierra

Las Haciendas

Lindavista

Campanario

Villa Satélite

Palma Real

Las Misiones

Misión del Real

Sóstenes Valenzuela

Russo Voguel

Aves del Castillo

Nueva Palmira

Valle del Sol

Ultratec

Las Palmas

Real del Valle

Ramiro Valdéz

Parque Industrial

Miguel Alemán Ampliación

Campestre 2 Ampliación

Villa Aurora

Los Arcos

Colina del Yaqui

Las Fuentes

Las Espigas

Villa Alegre

Posada del Sol

La Florida

Prados del Tepeyac

Las Brisas

Prados de la Laguna

Torre de París

Las Fuentes 2

Municipio Libre

Franja Comercial 5 de Febrero

Central de Abastos

Cuauhtémoc Cárdenas

Maximiliano R. López

Sonora

San Gabriel

Kino

Valle Dorado

Villa Fontana

Valle Verde

Misión Las Haciendas

Paseo Alameda

Esperanza Tiznado

La Reforma

Las Campanas

Ampliación Miravalle

San Anselmo

Constitución

Franja Comercial 300

Herradura

Cortinas Tercera Sección

Cortinas Cuarta Sección

Faustino Félix

Robles del Castillo

México

Álvaro Obregón

Quinta Real

Primero de Mayo

Girasoles

Villas del Real

Pedregal

Fracc. Primavera

Haciendas del Sol

Misión del Sol

Villas del Trigo

Villas de Cortez

Nueva Galicia

Jardines del Valle

El Rodeo

Robles del Castillo

San Rafael

Santa Cecilia

Los Héroes

Pradera Bonita

Fuente: Tribuna