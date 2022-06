Transporte Público en Navojoa lleva seis meses paralizado; concesionarios se manifiestan

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Un grupo de concesionarios del Transporte Público de Navojoa explotaron en contra de la Delegada de Transporte Estatal, debido a que a más de seis meses, el servicio de transporte en la Perla del Mayo continúa sin reactivarse, por lo que exigieron el despido de la funcionaria estatal.

Cabe señalar que actualmente, hay poco más de 13 camiones que brindan el servicio a los más de 12 mil usuarios que lo requieren diariamente, lo cual representa un déficit del 75 por ciento, debido a que se necesitan por lo menos 54 camiones para cumplir con la demanda, por lo que exigieron reactivar el servicio a través del presunto Plan Piloto.

PIDEN LA RENUNCIA

El grupo de concesionarios, acompañados de usuarios del transporte se plantaron frente a las oficinas de la Delegación Regional del Transporte, para hacer un llamado al gobernador del Estado, debido a que consideran que la actual delegada estatal, Lirio del Castillo, se ha negado a resolver el problema de movilidad en la ciudad.

Nos invitó a un taller a Obregón y nos trató de una manera déspota, es una persona que no puede estar en ese cargo ya que sólo nos amenaza y no presenta alguna solución; nosotros como concesionarios no sabemos nada sobre dicho Plan Piloto y yo creo que ni ellos mismos lo conocen, sólo se dedican a reproducir mentiras", indicó Zuilma Navarro Bernal, concesionaria de transporte urbano afectada.

Señaló que lo único que exigen es la autorización para trabajar y reactivar el servicio, ya que existen propuestas de posibles inversionistas por parte de empresas de origen extranjero pero con sedes en Monterrey y Guadalajara, sin embargo, la funcionaria estatal se ha negado a escucharlas.

Ya le hemos propuesto la solución y no hay respuesta por parte de ella, nos dicen que ya están trabajando en ello, pero no es cierto; no tienen la más mínima intención de ayudarnos, sólo quieren quedarse con nuestras concesiones”, afirmó Navarro Bernal.

EXIGEN RESPETO

Arturo Osorio Valenzuela, delegado de la Unión de Trabajadores del Campo, afirmó que la funcionaria estatal desconoce el Estado de Derecho, esto, al amenazar a los concesionarios de quitarles o cancelar su concesión, así como lo ha hecho con otros transportistas en distintos municipios de Sonora.

Ya estamos cansados de que la delegada de Transporte se dirija de manera falsa y prepotente, no puede amenazar con quitar la concesión, eso es imposible, ya que la concesión es un patrimonio que tienen los ciudadanos que se dedican a esta actividad; hacemos un llamado al gobernador del Estado a que quite a esta servidora pública y coloque a alguien más sensible y capaz en su puesto”, puntualizó.

Fuente: Tribuna