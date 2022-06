Fin del uso de cubrebocas obligatorio en Sonora será oficial este 14 de junio

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Durante el transcurso de este martes 14 de junio se publicará en el Boletín Oficial del Estado de Sonora la derogación de la Ley 171, la cual exigía el uso obligatorio del cubrebocas, informó Álvaro Bracamonte Sierra. El secretario de Gobierno indicó que le corresponde a la dependencia que lidera enviar dicho documento para su publicación, luego de que fuera derogada por los legisladores la semana pasada.

Dicha ley se creó en 2020 durante la pandemia por Covid-19, pero ahora, al eliminarse el uso obligatorio de la mascarilla, quedará a criterio de cada ciudadano si continúa su uso o lo deja, aunque la recomendación de las autoridades estatales es que se sigan llevando: "La ley elimina el uso obligatorio, pero eso no quiere decir que no debemos usarlo, es libertad de cada quien. Se recomienda usarlo, pero no es obligación", indicó.

Cabe mencionar que en la sesión extraordinaria celebrada el pasado martes 7 de junio, el Congreso del Estado aprobó la eliminación del uso obligatorio del cubrebocas en espacios público con 21 votos a favor y tres en contra, por lo que ahora se aplicará en cualquier espacio de uso común, laboral o industrial de la entidad.

Por su parte, la legisladora del PT, Azalia Guevara Espinoza, leyó la iniciativa con proyecto de decreto, para dejar sin vigor la ley aprobada desde el pasado 13 de noviembre del 2020, la cual establecía como obligatorio el uso de cubrebocas para todos los ciudadanos que se encuentren en espacios públicos o de uso común en la entidad; agregó que a poco más de dos años del inicio de la pandemia, el manejo de la misma por parte de las autoridades federales y estatales dio resultados positivos.

Asimismo, la Secretaría de Salud informó que durante la semana epidemiológica 23, que abarcó del 5 al 11 de junio, se registraron 295 nuevos casos y una muerte a causa del Covid-19; de acuerdo con los datos preliminares compartidos por la dependencia, los contagios se distribuyeron en los municipios de Hermosillo (179), Cajeme (63), San Luis Río Colorado (14), Guaymas (13), Nogales (seis), Caborca, Puerto Peñasco y Suaqui Grande (cuatro cada uno); Santa Ana (tres), Bácum (dos), Agua Prieta, Empalme y Navojoa (uno cada uno).

