'Jalo por Obregón' invita a las personas a sumarse para limpiar Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Con la finalidad de promover la cultura de la limpieza y retomar el título de la ciudad más limpia del noroeste de México, la asociación civil 'Jalo por Obregón' anunció el arranque del programa 'Yo limpio Obregón', mismo que dará inicio el próximo sábado 18 de junio y busca sumar empresas, asociaciones, escuelas, familias o grupos de amigos que den la cara por Ciudad Obregón.



Ricardo Castro, presidente de la asociación, detalló que, aunque durante la jornada, los diferentes voluntarios de varios grupos estarán trabajando zonas como la calle Náinari, bulevar Ignacio Ramírez, calle 400, desde las 8:00 horas, la población que no pueda acudir se sume limpiando su banqueta, colonia o parque cercano.

Lo importante es que retomemos la conciencia no solo de limpiar y reciclar sino de contaminar menos, para apoyar con el tema del reciclaje tendremos habilitados para ese día centros de acopio de reciclaje, por lo cual pedimos que se separen los desechos en vidrio, cartón, papel, plástico, o baterías", detalló el activista.

Del mismo modo, la asociación civil, detalló que el proyecto ha tenido buena aceptación entre la población, y grupos como: el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME); la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (Ammje); la Alianza Empresas Socialmente Responsables (ESR) Cajeme; Jóvenes por Cajeme; grupo Cajeme Cómo Vamos, entre otros, se han sumado, pero el éxito se dará con la participación ciudadana, así como el poder mantener estas acciones.

Por su parte, Francisco Rubio, presidente de 'Jalo por Obregón', detalló que este movimiento no corresponde a ningún fin político, sino que se busca el poder sumar esfuerzos en favor de Cajeme. "Este es un proyecto más que se suma a los trabajos que hemos venido realizando, mismos que seguirán adelante, pero recordando que es una responsabilidad de todos, no solo de las autoridades, fuimos una ciudad ejemplar en el tema de la limpieza, y por la necesidad de identidad, es necesario trabajar en pro del municipio, aportando como ciudadanos nuestro grano de arena, recuperando la conciencia y sembrando en nuestros hijos la conciencia de que no es normal la basura en los parques", declaró.



Finalmente, Ricardo Castro, invitó con la finalidad de motivar a más ciudadanos, a que suban pequeños videos a redes sociales cuando se estén realizando las labores de limpieza, y así favorecer para que esta próxima jornada de la campaña 'Yo limpio Obregón', sea la primera de muchas que paulatinamente coloquen a Ciudad Obregón en el mapa como una de las urbes más limpias y con conciencia social no solo en el estado sino en el país. La asociación civil invitó a estar pendientes a través de su página oficial de Facebook: Jalo por Obregón, así como a participar activamente en la recuperación de la imagen urbana de la ciudad a través de las diferentes acciones que realizan.

