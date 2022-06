Ciudadanos denuncian que el problema de las malas lecturas del medidor de Oomapasc persiste

Ciudad Obregón, Sonora.- Cobros excesivos, duplicados o incluso cobros fantasmas en medidores cancelados, son algunas de las anomalías que usuarios del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), denuncian sufrir por una “mala labor en la lectura de sus medidores”.

Ernestina Mendoza, residente de la colonia Miravalle, compartió a TRIBUNA que, en sus últimos 4 recibos por el cobro del servicio de agua potable, le han llegado 500 pesos fijos, pese a que cuenta con medidor y vive sola.

Tengo el descuento por ser adulto mayor, pero es un cobro excesivo, de un recibo a otro me aumentaron casi el doble, antes me llegaban cuando mucho 200 pesos, el problema comenzó cuando puse cerca en la casa, pero dejé el medidor a la mano para que tomen la lectura, los primeros dos recibos que me llegaron con esa cantidad los pague porque se me dificulta ir a las oficinas a alegar", declaró.